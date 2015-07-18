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    Дзадза: «Понимаю, что борьба за место в основе «Ювентуса» будет ожесточенной»

    Новичок "Ювентуса" Симоне Дзадза отметил, что не боится высокой конкуренции за место в составе туринского клуба.


    "Пока что я не знаю, буду ли играть с кем-то в паре в нападении или нет, – цитирует Goal.com Дзадза. – Надеюсь на это, а там посмотрим. Не могу сказать, что уже хорошо знаю Манджукича, ведь мы впервые тренировались вместе в пятницу. Все мои конкуренты – новички, кроме Мораты. Так что я при всем желании не смогу сказать вам, с кем бы мне было удобнее выходить на поле. Изначально понимал, что борьба за место в основе будет ожесточенной. Но это не пугает меня. Самое главное – играть".


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 06:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 08:01

      Нападению туринцев можно позавидовать.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 11:54

      Здраво мыслит

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 18 июля 2015, 10:53

      Симоне будет непросто.

      0
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      Рейтинг: +234

      CL2014 18 июля 2015, 08:54

      Вот настоящий футбол и настоящая конкуренция - парень станет лучше игроком засчет того что на его месте аж несколько других игроков которые тоже хотят играть в основе. Не то что в России с этим бредовомым лимитом который только и портит наших игроков

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 18 июля 2015, 07:06

      Симоне найдёт себе место!

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 06:47

      Битва за место под солнцем...

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:05

      Sevastopol-www, борьба сейчас место под солнцем будет ожесточенной, потому что в Лиге Чемпионов нужны игроки , которые умеют конкурировать , умеют собраться в нужный момент и выстрелить!!!
      Лучший способ докащать это Аллегри - это поеазать себя на поле в чемпионате!
      Как хорошо отлаженный и отчищенный АК-47, других игроков , если Юве хочет взять ушастого, а вкус "крови" он уже ощутил на своих губах в этом году, ему просто не надо!
      Это конкуренция -проверка на боеготовность в ЛЧ!

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