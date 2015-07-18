Дзадза: «Понимаю, что борьба за место в основе «Ювентуса» будет ожесточенной»

Нападению туринцев можно позавидовать.
Новичок "Ювентуса" Симоне Дзадза отметил, что не боится высокой конкуренции за место в составе туринского клуба.
Новичок "Ювентуса" Симоне Дзадза отметил, что не боится высокой конкуренции за место в составе туринского клуба.
Нападению туринцев можно позавидовать.
Симоне будет непросто.
Вот настоящий футбол и настоящая конкуренция - парень станет лучше игроком засчет того что на его месте аж несколько других игроков которые тоже хотят играть в основе. Не то что в России с этим бредовомым лимитом который только и портит наших игроков
Симоне найдёт себе место!
Битва за место под солнцем...
Sevastopol-www, борьба сейчас место под солнцем будет ожесточенной, потому что в Лиге Чемпионов нужны игроки , которые умеют конкурировать , умеют собраться в нужный момент и выстрелить!!!
Лучший способ докащать это Аллегри - это поеазать себя на поле в чемпионате!
Как хорошо отлаженный и отчищенный АК-47, других игроков , если Юве хочет взять ушастого, а вкус "крови" он уже ощутил на своих губах в этом году, ему просто не надо!
Это конкуренция -проверка на боеготовность в ЛЧ!