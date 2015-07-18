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    Романцев: «Именно Кобелев принес «Динамо» бронзовые медали, которые сейчас для клуба только в мечтах»

    Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев отметил характер нового главного тренера "Динамо" Андрея Кобелева.

    "К сожалению, нам не очень долго удалось поработать вместе с Кобелевым. Но и за это время понял: в тренерском деле он не случайный пассажир. Особенно после одного случая. Был момент, когда меня срочно вызвали к начальству. И я попросил Андрея провести вечернюю тренировку. На следующий день интересуюсь, как прошло занятие. Все нормально, говорит. Вот только пришлось выгнать с поля Данни. И, что же он такого натворил наш ведущий игрок, спрашиваю. "Начал дурака валять, – кипятнул Андрей. – Думал, что без главного тренера можно себе все позволить. А я этого не терплю". Ну и правильно сделал, я Кобелева поддержал. А сам подумал – этот парень со своего пути не свернет.

    Когда я уходил из "Динамо", руководство говорило, что я оставляю команду у разбитого тренерского корыта. На что сразу же ответил – у вас есть Кобелев. Поддержите его – не ошибетесь. Так оно и вышло – именно он и принес клубу бронзовые медали после многолетнего перерыва, которые для него и сейчас только в мечтах".


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 06:31
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:10

      справедливо

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 07:57

      Романцев все правильно сказал.

      1
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      Рейтинг: +365

      n272nm 18 июля 2015, 22:47

      До сих пор не понимаю, за что поперли Кобелева из Днища. И главное, ЗАЧЕМ?!

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 18 июля 2015, 18:30

      ...именно он и принес клубу бронзовые медали после чего надорвался и его ушли с должности - руководство не оценило заслуг тренера-курьера...))

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 июля 2015, 15:02

      Кобелев это лучшее решение, но только в Динамо через чур быстро меняются подводные течения, сегодня ты нужен, завтра пошел вон ...
      Не будет никогда в команде стабильности если тренеров каждый год дергают. Вот тот же Гинер в этом соображает.
      А в Динамо через чур много "умников" за кулисами, поэтому никакой стабильности.

      0
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      Рейтинг: +93

      Deuced 18 июля 2015, 14:30

      Кобелев пожалуй правильный выбор, кто как не он

      1
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      Рейтинг: +266

      zenit_forever2014 18 июля 2015, 10:06

      На мой взгляд сейчас у Кобелева реальный шанс показать себя снова. При всех прочих условиях все равно остается довольно таки сильная команда которая может благодаря спортивному злу показать себя!!!!

      1
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      Рейтинг: +43

      nice 18 июля 2015, 10:04

      На мой взгляд уровень команд вырос а также выросло количество команд претендующих на высокие места. Кобелеву будет трудно конкурировать. Насколько была оправдана отставка Черчесова может показать только время. Динамо всегда отличалось привередливостью к тренерам, не получилось бы как в случае с Бесковым.

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      Рейтинг: +56

      DAN57 18 июля 2015, 09:31

      "Легендарный" алкаш-Олежка теперь начал "отмечать характер" - что за праздник? Ну, да ладно - главное, что б не во вред..

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > DAN57 18 июля 2015, 11:56

      Ты с ним бухал, что ли?

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      Рейтинг: +157

      bestolochch 18 июля 2015, 07:53

      Кобелев тверд, никому спуску не даст! Вот и Ротенберга уволили...

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