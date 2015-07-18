Романцев: «Именно Кобелев принес «Динамо» бронзовые медали, которые сейчас для клуба только в мечтах»

справедливо
справедливо
Романцев все правильно сказал.
До сих пор не понимаю, за что поперли Кобелева из Днища. И главное, ЗАЧЕМ?!
...именно он и принес клубу бронзовые медали после чего надорвался и его ушли с должности - руководство не оценило заслуг тренера-курьера...))
Кобелев это лучшее решение, но только в Динамо через чур быстро меняются подводные течения, сегодня ты нужен, завтра пошел вон ...
Не будет никогда в команде стабильности если тренеров каждый год дергают. Вот тот же Гинер в этом соображает.
А в Динамо через чур много "умников" за кулисами, поэтому никакой стабильности.
Кобелев пожалуй правильный выбор, кто как не он
На мой взгляд сейчас у Кобелева реальный шанс показать себя снова. При всех прочих условиях все равно остается довольно таки сильная команда которая может благодаря спортивному злу показать себя!!!!
На мой взгляд уровень команд вырос а также выросло количество команд претендующих на высокие места. Кобелеву будет трудно конкурировать. Насколько была оправдана отставка Черчесова может показать только время. Динамо всегда отличалось привередливостью к тренерам, не получилось бы как в случае с Бесковым.
Кобелев тверд, никому спуску не даст! Вот и Ротенберга уволили...