Соловьев: «Пока конкретных кандидатур на пост президента «Динамо» нет»

выборы нужны!
выборы нужны!
Заберите у нас Смородскую мы ещё и приплатим!!!
Ну мог бы и на Дьякова на последок раскошелиться, фиг с ним с центром там хоть тот же Ташаев есть а в защите кто играть будет? Самба травмирован, Дуглас что то среднее да и то, то уходит, то не уходит, одна Губа остается.
А нападение Кокорин и Соломатин? Серьёзно? т.е никакой альтернативы впереди вообще нету. А травмируются?
В этом сезоне лишь бы не вылетели, а то пример Анжи он показательный.
А нужен ли вообще президент?
Найти Президента вряд ли так уж сложно.
А найти Президента с необходимым количеством денег - это уже совершенно другая задача. Такие на дороге не валяются; а если и поискать - то могут быть с ТАКИМИ закидонами и дефектами, что взвоешь.
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Вот, для иллюстрации, пример: Президент клуба Червиченко. Назови такую кандидатуру любому болеле любого клуба - и человеку немедленно поплохеет. Но ведь и Президент, и с деньгами, разве нет?
Так что найти Президента вряд ли так уж сложно. А вот найти Президента с необходимым количеством денег - это уже совершенно другая задача. А Президента, и с деньгами, и без закидонов, и чтоб стал "своим"...
Как нет? А Вальбуэна? Играющий президент!!))
Забавно, про ветеранов, вспоминая свои успехи, вчера Ротенберг не говорил.)))
теперь Вальбуэна скорее всего уйдёт...
на моей памяти у Вальбуэны единственный серьёзный косяк - пенальти в матче с наполи. в остальном - это абсолютный боец, ПОСТОЯННО борется как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. забил несколько Отличных мячей, в т. ч. зениту.я видел его после игры с киприотами в ле, когда на поле камни летели. просто пошёл к трибунам, пока Саламыч его в охапку и в раздевалку не уволок. на 100% его уважаю.
Здесь вопрос не Вали, как игрока, а как его встроить в схему.
Черчес его кидал непонятно куда и непонятно зачем - в результате, Валя или был без мяча впереди, или спускался вниз, и на него садились двое-трое, причём не брезгуя мелким фолом.
А когда получал мяч, ему приходилось сразу вступать в обыгрыш, чаще назад или на месте.
Потому что в однокасание пасовать было некому.
Иногда получалось, но в большинстве случаев было, как я говорю - вспомни сам.
мне вспоминается момент, когда анжи предложил купить месси (а он действительно предлагал). у них там уже собралась неплохая компания, но настолько ли неплохая? так сказать, гранёному алмазу соответствующая оправа. похожая ситуация и в Динамо, поскольку Матье регулярно играет за сборную, конкурируя в т. ч. и с азаром, несмотря на возраст. вот ты пишешь: "был без мяча впереди, или спускался вниз, и на него садились двое-трое" почему был без мяча - вопрос партнёрам, поскольку двигается активно. почему спускался - потомучто "был без мяча впереди", в обыгрыш - понятно, техничный, постоянная прессинг( довольно жёсткий), а что пас некому отдать - плохая игра без мяча партнёров (спортивная ходьба с мячом). отсюда очевидное желание укрепления состава, либо прозьба о трансфере... Матье - переросток в этой команде сейчас
Плохая игра без мяча - следствие тактики Черчеса.
Имея быстрых Кокорина-Джу-Бютнера-Ионова, логичнее играть на контратаках, когда на чужой половине поля только быстрые игроки.
Обычно в мировой практике ограничиваются четырьмя игроками атаки.
Думаю, такую игру мы и увидим.
Практика прессинга в двух игроков(Вали и Кокоши) мы видели и у Черчеса, это не Америку открывать. всё давно прочухано.
главная проблема - зазоры между опорниками-ЦЗ и ЦЗ-крайними дефами.
Та же Барса в лучшие годы СПОКОЙНО запускала кого угодно в углы поля, не беспокоясь о навесах.
)) ну если б Месси пришёл в Динамо, то 100% идентичны. а Аргентина... ну опять же: если б Аргентина выиграла, хотя бы и по пенальти, то выиграла бы трофей, Месси получил бы своё, был бы доволен, все были бы довольны, и не было бы разговоров об аргентинских проблемах. Просто выиграй они хотя бы по пенальти )
А парк то как рад за проделанную работу!)))