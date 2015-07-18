Соловьев: «Пока конкретных кандидатур на пост президента «Динамо» нет»





"Это его решение. Я не могу его комментировать. Могу сказать другое, что Борис Романович многое сделал для клуба, особенно много было сделано для ветеранов. Я уверен, что он продолжит эту работу – он «динамовец», преданный болельщик клуба, он всегда приходил на игры, даже еще не будучи президентом.





О совместной работе у меня остались только хорошие воспоминания. Что-то получилось, что-то нет – это работа, у всех всякое случается. Я думаю, что мы останемся добрыми друзьями. Большое спасибо Борису Романовичу за проделанную работу.





Структура руководства давно отработана. Думаю, что не будет каких-то крупных изменений. Совет директоров определится с дальнейшим вектором развития. Крупные назначения – это прерогатива совета директоров. Проничев – это первое лицо «Динамо» уже много лет и слава Богу, что он есть. Впрочем, пока конкретных кандидатур на пост президента нет.





Перед стартом чемпионата желаю команде побед, чтобы она радовала болельщиков своей игрой, и чтобы болельщики поддержали команду в трудную минуту".







