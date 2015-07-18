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    Соловьев: «Пока конкретных кандидатур на пост президента «Динамо» нет»

    Вице-президент "Динамо" Геннадий Соловьев прокомментировал решение Бориса Ротенберга покинуть пост президента клуба.

    "Это его решение. Я не могу его комментировать. Могу сказать другое, что Борис Романович многое сделал для клуба, особенно много было сделано для ветеранов. Я уверен, что он продолжит эту работу – он «динамовец», преданный болельщик клуба, он всегда приходил на игры, даже еще не будучи президентом.

    О совместной работе у меня остались только хорошие воспоминания. Что-то получилось, что-то нет – это работа, у всех всякое случается. Я думаю, что мы останемся добрыми друзьями. Большое спасибо Борису Романовичу за проделанную работу.

    Структура руководства давно отработана. Думаю, что не будет каких-то крупных изменений. Совет директоров определится с дальнейшим вектором развития. Крупные назначения – это прерогатива совета директоров. Проничев – это первое лицо «Динамо» уже много лет и слава Богу, что он есть. Впрочем, пока конкретных кандидатур на пост президента нет.

    Перед стартом чемпионата желаю команде побед, чтобы она радовала болельщиков своей игрой, и чтобы болельщики поддержали команду в трудную минуту".


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    18.07.2015 06:22
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:08

      выборы нужны!

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      Рейтинг: +76

      Red-green-Hooligans 18 июля 2015, 21:01

      Заберите у нас Смородскую мы ещё и приплатим!!!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 июля 2015, 14:56

      Ну мог бы и на Дьякова на последок раскошелиться, фиг с ним с центром там хоть тот же Ташаев есть а в защите кто играть будет? Самба травмирован, Дуглас что то среднее да и то, то уходит, то не уходит, одна Губа остается.
      А нападение Кокорин и Соломатин? Серьёзно? т.е никакой альтернативы впереди вообще нету. А травмируются?
      В этом сезоне лишь бы не вылетели, а то пример Анжи он показательный.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 11:57

      А нужен ли вообще президент?

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      Рейтинг: +11

      Гаванский > sir_Alex 18 июля 2015, 14:36

      решение простое---предложить это кресло министру МВД

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Гаванский 18 июля 2015, 14:42

      Оно ему надо??

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      Рейтинг: +11

      Гаванский > sir_Alex 18 июля 2015, 21:53

      для коллекции....

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 июля 2015, 10:56


      Найти Президента вряд ли так уж сложно.


      А найти Президента с необходимым количеством денег - это уже совершенно другая задача. Такие на дороге не валяются; а если и поискать - то могут быть с ТАКИМИ закидонами и дефектами, что взвоешь.

      -

      Вот, для иллюстрации, пример: Президент клуба Червиченко. Назови такую кандидатуру любому болеле любого клуба - и человеку немедленно поплохеет. Но ведь и Президент, и с деньгами, разве нет?

      Так что найти Президента вряд ли так уж сложно. А вот найти Президента с необходимым количеством денег - это уже совершенно другая задача. А Президента, и с деньгами, и без закидонов, и чтоб стал "своим"...

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июля 2015, 09:02

      Как нет? А Вальбуэна? Играющий президент!!))

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 18 июля 2015, 08:12

      Забавно, про ветеранов, вспоминая свои успехи, вчера Ротенберг не говорил.)))

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      Рейтинг: +65

      jurgen h 18 июля 2015, 07:29

      теперь Вальбуэна скорее всего уйдёт...

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > jurgen h 18 июля 2015, 08:10

      В лес за грибами? У него контракт. Он себе не принадлежит.

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      Рейтинг: +65

      jurgen h > Sem25 18 июля 2015, 08:49

      И что??? ударят палкой по спине - негр, иди работай?? как ты вообще представляешь себе человека, который не захочет играть за команду?? кто его будет удерживать???

      0
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      Рейтинг: +65

      jurgen h > Sem25 18 июля 2015, 09:00

      http://soccer.ru/news/435863.shtml

      0
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > jurgen h 18 июля 2015, 09:25

      Он пока что не врубается.
      Черчес его по головке гладил, а Кобелев миндальничать не будет.

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      Рейтинг: +65

      jurgen h > Борисыч1 18 июля 2015, 09:36

      на моей памяти у Вальбуэны единственный серьёзный косяк - пенальти в матче с наполи. в остальном - это абсолютный боец, ПОСТОЯННО борется как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. забил несколько Отличных мячей, в т. ч. зениту.я видел его после игры с киприотами в ле, когда на поле камни летели. просто пошёл к трибунам, пока Саламыч его в охапку и в раздевалку не уволок. на 100% его уважаю.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > jurgen h 18 июля 2015, 10:08

      Здесь вопрос не Вали, как игрока, а как его встроить в схему.
      Черчес его кидал непонятно куда и непонятно зачем - в результате, Валя или был без мяча впереди, или спускался вниз, и на него садились двое-трое, причём не брезгуя мелким фолом.
      А когда получал мяч, ему приходилось сразу вступать в обыгрыш, чаще назад или на месте.
      Потому что в однокасание пасовать было некому.

      Иногда получалось, но в большинстве случаев было, как я говорю - вспомни сам.

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      Рейтинг: +65

      jurgen h > Борисыч1 18 июля 2015, 10:38

      мне вспоминается момент, когда анжи предложил купить месси (а он действительно предлагал). у них там уже собралась неплохая компания, но настолько ли неплохая? так сказать, гранёному алмазу соответствующая оправа. похожая ситуация и в Динамо, поскольку Матье регулярно играет за сборную, конкурируя в т. ч. и с азаром, несмотря на возраст. вот ты пишешь: "был без мяча впереди, или спускался вниз, и на него садились двое-трое" почему был без мяча - вопрос партнёрам, поскольку двигается активно. почему спускался - потомучто "был без мяча впереди", в обыгрыш - понятно, техничный, постоянная прессинг( довольно жёсткий), а что пас некому отдать - плохая игра без мяча партнёров (спортивная ходьба с мячом). отсюда очевидное желание укрепления состава, либо прозьба о трансфере... Матье - переросток в этой команде сейчас

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      Борисыч1 > jurgen h 18 июля 2015, 10:45

      Раз уж заговорили о Месси, то мысль не мою выскажу - проблемы Вали в Динамо идентичны проблеме Месси в сб. Аргентины.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > jurgen h 18 июля 2015, 10:50

      Плохая игра без мяча - следствие тактики Черчеса.
      Имея быстрых Кокорина-Джу-Бютнера-Ионова, логичнее играть на контратаках, когда на чужой половине поля только быстрые игроки.
      Обычно в мировой практике ограничиваются четырьмя игроками атаки.
      Думаю, такую игру мы и увидим.
      Практика прессинга в двух игроков(Вали и Кокоши) мы видели и у Черчеса, это не Америку открывать. всё давно прочухано.
      главная проблема - зазоры между опорниками-ЦЗ и ЦЗ-крайними дефами.
      Та же Барса в лучшие годы СПОКОЙНО запускала кого угодно в углы поля, не беспокоясь о навесах.

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      Рейтинг: +65

      jurgen h > Борисыч1 18 июля 2015, 11:00

      )) ну если б Месси пришёл в Динамо, то 100% идентичны. а Аргентина... ну опять же: если б Аргентина выиграла, хотя бы и по пенальти, то выиграла бы трофей, Месси получил бы своё, был бы доволен, все были бы довольны, и не было бы разговоров об аргентинских проблемах. Просто выиграй они хотя бы по пенальти )

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > jurgen h 18 июля 2015, 11:30

      Как говорят евреи - нет, но всё-таки))

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      Рейтинг: +449

      Сенситив > Борисыч1 18 июля 2015, 16:00

      да при черче не было командной игры на поле - кто в лес, кто по дрова, даже при Петреску гораздо организованей была команда, была видна РАБОТА тренера, а с Андрюхой намётки игры посмотрим завтра с зенькой...))

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      Рейтинг: +114

      gentlewolf > jurgen h 18 июля 2015, 22:59

      с каким Азаром? Если ты про Эде́на Аза́ра - так он бельгиец.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 18 июля 2015, 06:31

      как может быть вице президент, когда динамики сообщили, что упраздняют пост президента!

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > cska plus 19 июля 2015, 00:20

      хрень с редькой путаешь

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      Рейтинг: +533

      Levadia 18 июля 2015, 06:31

      А парк то как рад за проделанную работу!)))

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