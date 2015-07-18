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    «Челси» планирует потратить 30 млн фунтов на Стоунса

    Лондонский «Челси» готовит новое предложение ливерпульскому «Эвертону» о покупке защитника «ирисок» Джона Стоунса. Ранее «аристократы» предлагали за футболиста 20 миллионов фунтов, теперь же сумма увеличена на десять миллионов.
    Если сделка осуществится, то Стоунс станет самым дорогим английским защитником в истории.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.07.2015 01:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 19 июля 2015, 02:37

      Перспективный молодой деф. Челси вообще нужен игрок его позиции. Терри, Кэйхилл и Зума - слабовато, для ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 18:44

      Сумма завышена, конечно.

      0
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      Рейтинг: +59

      andreyd57 18 июля 2015, 17:40

      Стоунс хм, а что это великий защитник что-то впервые слышу.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 11:58

      Явно завышенная сумма

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 18 июля 2015, 10:02

      20 млн много,максимум 12-15!

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      Рейтинг: +171

      Romeo 777 > Planet Georgia 18 июля 2015, 11:57

      Это ещё нормально учитывая цены на английских игроков...они за Баркли вообще 50 млн.фунтов требуют

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 18 июля 2015, 09:32

      Глупости, придуманные журналистами.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 18 июля 2015, 08:44

      защитник действительно неплохой... почему бы и не купить если баблища у богатого(или бедного) русского народа наворовано достаточно.

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      Рейтинг: +746

      Челси 23 18 июля 2015, 08:17

      И в правду для защитника цена большая

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      Рейтинг: +692

      teknoo 18 июля 2015, 07:03

      Если развитие пойдёт как предполагается, то через несколько лет этот ценник никто и не вспомнит, как это было с Фердинандом.

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      Рейтинг: +43

      Justin7 18 июля 2015, 06:54

      Предлагать за такого молодого и неопытного защитника 32 миллионов фунтов.Это .... Футбол уже давно менялся :(

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