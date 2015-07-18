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    «Вест Бромвич» разорвал контракт с Самарасом

    Английский «Вест Бромвич» известил о том, что клуб по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Георгиосом Самарасом.
    Греческий футболист стал «дроздом» год назад, перейдя из шотландского «Селтика», а зимой был отправлен в аренду в «Аль-Хилал».

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    Источник: ФК «Вест Бромвич»

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    18.07.2015 01:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 12:01

      Одним "дроздом" стало меньше

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 18 июля 2015, 09:32

      он стоячий как ща... куда ему в Англии играть.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 06:34

      Порвать и выбросить...

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      Рейтинг: +533

      Levadia 18 июля 2015, 06:21

      Зазря с Селтика сорвался.
      Его команда была.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 18 июля 2015, 06:13

      сколько он нам проблем принёс!

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