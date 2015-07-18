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    Попов: «В будущее смотрю с оптимизмом»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился мыслями после стартового матча своей команды в новом сезоне против «Уфы» (2:2).
    «Очень хотелось победить. Первые и последние полчаса нам удались. Но сложно действовать против команды, которая полностью играет от обороны. Несколько хороших моментов у нас все равно было. Кроме того, семьдесят процентов времени мы владели мячом. Думаю, со временем у нас все будет хорошо. С оптимизмом смотрю в будущее», - поведал болгарин.

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    Источник: ТАСС

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    18.07.2015 01:04
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 19:55

      ура

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 19:52

      да мы тоже!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      CSK VVS 18 июля 2015, 13:56

      rgregrggr

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      takca 18 июля 2015, 11:40

      Одна игра еще не показатель. Но 30 ударов уже вселяет оптимизм ведь не все воротчики перед игрой чего то покушают.Так что Удачи СПАРТАК.

      0
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      Рейтинг: +20

      Nikon-Мясной 18 июля 2015, 11:31

      По одной игре конечно судить рано, но как показалось, у Спартака игра была. Главное чтоб атмосфера была в команде, тогда и игра будет, и желание, и результаты. С техникой вроде всё в поряде. И от Аленичева конечно будет много зависеть. Удачи СПАРТАКУ!!!

      1
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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 18 июля 2015, 10:42

      достали ныть про результат. вчера я увидел лучший матч с командой второй восьмерки за 1,5 года. немного не везло. реализация хромает. Аленичев сам сказал что для начала нужно поставить игру, а результат придет. И я увидел шаг вперед в этом направлении. но путь еще длинный, нужно много работать

      8
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      Рейтинг: +8757

      tesch 18 июля 2015, 10:12

      Попов вписывается в команду. Удачи!

      7
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      Рейтинг: +41

      kolyan23 > tesch 18 июля 2015, 14:31

      Он и в игру Кубани отлично вписывался, как и Озбилиз, Траоре, Козлов и другие. Но как показывает практика, футболисты, ушедшие из Кубани, начинают снижать свой уровень.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 09:30

      Молодец!

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 18 июля 2015, 08:59

      ночь не спал? Или не с кем?))

      1
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 18 июля 2015, 08:58

      Не робеть! Вперед, Спартак!

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