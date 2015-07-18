Попов: «В будущее смотрю с оптимизмом»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился мыслями после стартового матча своей команды в новом сезоне против «Уфы» (2:2).





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Очень хотелось победить. Первые и последние полчаса нам удались. Но сложно действовать против команды, которая полностью играет от обороны. Несколько хороших моментов у нас все равно было. Кроме того, семьдесят процентов времени мы владели мячом. Думаю, со временем у нас все будет хорошо. С оптимизмом смотрю в будущее», - поведал болгарин.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!