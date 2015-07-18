Попов: «В будущее смотрю с оптимизмом»

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ура
да мы тоже!
rgregrggr
Одна игра еще не показатель. Но 30 ударов уже вселяет оптимизм ведь не все воротчики перед игрой чего то покушают.Так что Удачи СПАРТАК.
По одной игре конечно судить рано, но как показалось, у Спартака игра была. Главное чтоб атмосфера была в команде, тогда и игра будет, и желание, и результаты. С техникой вроде всё в поряде. И от Аленичева конечно будет много зависеть. Удачи СПАРТАКУ!!!
достали ныть про результат. вчера я увидел лучший матч с командой второй восьмерки за 1,5 года. немного не везло. реализация хромает. Аленичев сам сказал что для начала нужно поставить игру, а результат придет. И я увидел шаг вперед в этом направлении. но путь еще длинный, нужно много работать
ночь не спал? Или не с кем?))
Не робеть! Вперед, Спартак!