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    «Арсенал» подписал новый контракт с Бельерином

    Лондонский «Арсенал» объявил о подписании нового трудового соглашения с защитником команды Эктором Бельерином. О том, насколько именно, не сообщается, но по информации, имеющейся у английских СМИ, испанец согласно контракту будет играть за «пушкарей» еще четыре года.
    Бельерин является воспитанником «Барселоны».

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    Источник: ФК «Арсенал»

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    18.07.2015 00:36
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 22 июля 2015, 20:15

      арсенал чемпион

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 20 июля 2015, 16:11

      норм

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      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Father of Russian footbal 19 июля 2015, 10:10

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 19 июля 2015, 02:06

      Почему Венгер выбирает Бельерина? Чем Дженкинсон хуже?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      ZaZizu > RMUKMU 22 июля 2015, 14:12

      Потому что Беллерин гораздо сильнее Дженкинсона в чтении игры, перехватах, дриблинге, технике, скорости....

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 23:39

      "Подписано - и с плеч долой..." (с)

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 18 июля 2015, 20:15

      Прекрасная новость) Ждал её)

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      Рейтинг: +107

      YRunner > Mr Siberian 18 июля 2015, 22:25

      Действительно отличная новость!

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > YRunner 4 августа 2015, 08:19

      :)

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      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 18:32

      Многообещающий игрок.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 18 июля 2015, 16:33

      Потом по пути Фабрегаса пойдет?

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      Рейтинг: +21

      ZaZizu 18 июля 2015, 15:03

      Отличный "трансфер"! я рад

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      Рейтинг: +121

      weinmar 18 июля 2015, 11:31

      Какая говорящая фамилия! ))

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