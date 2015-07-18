«Арсенал» подписал новый контракт с Бельерином

Лондонский «Арсенал» объявил о подписании нового трудового соглашения с защитником команды Эктором Бельерином. О том, насколько именно, не сообщается, но по информации, имеющейся у английских СМИ, испанец согласно контракту будет играть за «пушкарей» еще четыре года.





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