«Севилья» объявила о покупке игрока «Бордо» Мариано

Очередной талант...
Испанская «Севилья» достигла договоренности с французским «Бордо» о переходе бразильского защитника Мариано. Футболист подпишет контракт на три года. Если впоследствии кто-то захочет приобрести игрока, то придется выплатить сумму отступных в размере 20-и миллионов евро.
- За «Бордо» южноамериканец провел 143 матча.
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