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    «Севилья» объявила о покупке игрока «Бордо» Мариано

    Испанская «Севилья» достигла договоренности с французским «Бордо» о переходе бразильского защитника Мариано. Футболист подпишет контракт на три года. Если впоследствии кто-то захочет приобрести игрока, то придется выплатить сумму отступных в размере 20-и миллионов евро.
    За «Бордо» южноамериканец провел 143 матча.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    18.07.2015 00:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 18:24

      Очередной талант...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 18 июля 2015, 07:14

      Отлично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 06:45

      Неплохое приобретение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Aslan_777 18 июля 2015, 06:27

      Болелом Реала сегоднящний остав против Рома:
      1) Бенз
      Рон Иско
      Бэйл
      Крос Модрич
      Карвахаль Рамос Пепе(Варан) Марсело
      Навас

      2) Рон Бензема
      Бэйл Иско
      Крос Модрич
      Марсело Рамос Пепе(Варан) Карвахаль

      0
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