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    Ребров: «Ошибки есть и будут»

    Капитан московского «Спартака» Артем Ребров поделился мыслями после стартового матча своей команды в РФПЛ против «Уфы» (2:2).
    «Не очень приятно, что в первом же туре потеряли очки, но болельщикам, полагаю, игра понравилась. А ошибки есть и будут. Хорошо, что после обоих пропущенных мячей мы не расклеились, а отыгрывались и создавали моменты. С новым наставником мы работаем не так долго, а время поработать над ошибками есть. Первой просьбой Дмитрия Аленичева было получать удовольствие от футбола. Мне показалось, что так и было: играли от души, была мысль. Получилось не все. Матч был интересный, так что движемся в правильном направлении», - заявил вратарь.

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    Источник: Sportbox.ru

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    17.07.2015 23:42
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 19:08

      будут победы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 18:46

      Надо работать над игрой команды в обороне

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 18:19

      Ошибки: мы не уйдем из Спартака...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 18 июля 2015, 12:15

      двигай, двигай.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Стас73 18 июля 2015, 12:08

      Видимо просто поцелуев штангам уже не хватает.

      0
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 18 июля 2015, 08:33

      Основные вопросы к вратарю.
      Слабак.
      Молиться надо в церкви и скромненько,а не выставлять напоказ.

      2
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      Рейтинг: +39

      710volk 18 июля 2015, 08:08

      не все бесспорно...

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      Рейтинг: +80

      vyishenka 18 июля 2015, 08:07

      Если посмотреть матч и статистику то вроде бы все нормально, но результат говорит обратное.

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      Рейтинг: +32

      cri1712 18 июля 2015, 07:29

      что то он надоел такой балтун стал, лучше бы мячи отбивал.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 06:52

      Движение с ошибками...

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