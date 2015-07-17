Ребров: «Ошибки есть и будут»

Капитан московского «Спартака» Артем Ребров поделился мыслями после стартового матча своей команды в РФПЛ против «Уфы» (2:2).

Дмитрия Аленичева было получать удовольствие от футбола. Мне показалось, что так и было: играли от души, была мысль. Получилось не все. Матч был интересный, так что движемся в правильном направлении», - заявил вратарь.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Не очень приятно, что в первом же туре потеряли очки, но болельщикам, полагаю, игра понравилась. А ошибки есть и будут. Хорошо, что после обоих пропущенных мячей мы не расклеились, а отыгрывались и создавали моменты. С новым наставником мы работаем не так долго, а время поработать над ошибками есть. Первой просьбойбыло получать удовольствие от футбола. Мне показалось, что так и было: играли от души, была мысль. Получилось не все. Матч был интересный, так что движемся в правильном направлении», - заявил вратарь.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!