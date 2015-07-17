«Спартак» - «Уфа» - 2:2. Фоторепортаж

На фото воспитанник Спартака...
«Бомбардир» представляет вашему вниманию фоторепортаж с первого матча РФПЛ «Спартак» (Москва) - «Уфа» (2:2). Полностью его увидеть можно ЗДЕСЬ.
«Бомбардир» представляет вашему вниманию фоторепортаж с первого матча РФПЛ «Спартак» (Москва) - «Уфа» (2:2). Полностью его увидеть можно ЗДЕСЬ.
На фото воспитанник Спартака...
Классный матч!
В большинстве и то не смогли обыграть команду, борющуюся за выживание! Это так по-спартаковски!
Спартак опять отскочил...ничего нового....листай дальше!
Уфа очень солидно выглядела. Продемонстрировала хорошую, организованную игру, без вопросов.
Играть больше часа в меньшинстве и дважды заставлять мясо отыгрываться дорогого стоит)) Молодцы Уфимцы!
Поросятам желаю быстрее обсохнуть, после игры с Великой Уфой.
Молодец, пишешь этот комментарий на всех ветках!
Обсыхай до матча с Рубином...
Опять полилась желчная пена из озлобленного рта великоглупого.А как было тихо и спокойно...
Ктот большего ожидал,давно не жду,хотя всем сердцем
Первая игра сезона несомненно удалась. Четыре гола забито, интрига присутствовала, скандальное удаление и ...все остальные "прелести" дебюта. Спартаковцы смотрелись весело, но ошибки из прошлого (защита) остались. Дело времени, конечно, и Аленичеву есть над чем работать. Получится ли, покажет время. Тренерский штаб не настолько опытен, а клубные амбиции остались прежние.
Колыванов движется поступательно и его команда вчера смотрелась очень даже ничего. Тренерская рука видна.
Тревожный звоночек - поведение отдельных дебилов на фанатских трибунах с их уханьем и проявлением дремучего невежества. Учитывая негативное отношение к России в европейских правящих кругах и в футбольных федерациях (в первую очередь в английской), наказания российских клубов за проявление болельщиками расистских проявлений в прошлом, наверное не стоит нарываться на очередные санкции. Чревато.
Я не ставил задачу анализа всех негативных моментов в ходе этой встречи, а лишь остановился на проблеме расистских проявлений в том или ином качестве. Последствия для нашего футбола могут быть весьма негативные в свете проводимой ФИФА и УЕФА политики. Найдется на секторе пара неадекватов, а пострадает весь футбол.
Бросание предметов на поле и в игроков также в какой-то степени футбольный криминал.
Раньше как-то обходились без фанатских секторов и ничего. Стадионы были полные и болели так, как нынешним фанатам и не снилось.
23 тыс зрителей , почему на Зените нет столько болельщиков ?
потому на стадике столько места нет)
10 лет строим стадик , а мест все нет (
Просто у Зенита НЕТ СТОЛЬКО БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Удачное начало дляСпартака
какое нафиг удачное.в большинстве не могли выиграть у команды которая на много слабее
С чего ты взял что УФА слабее