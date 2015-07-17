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    «Спартак» - «Уфа» - 2:2. Фоторепортаж

    «Бомбардир» представляет вашему вниманию фоторепортаж с первого матча РФПЛ «Спартак» (Москва) - «Уфа» (2:2). Полностью его увидеть можно ЗДЕСЬ.


    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2015 23:08
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 18:13

      На фото воспитанник Спартака...

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 18 июля 2015, 16:31

      Классный матч!

      1
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 18 июля 2015, 16:18

      В большинстве и то не смогли обыграть команду, борющуюся за выживание! Это так по-спартаковски!

      0
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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 18 июля 2015, 13:34

      Спартак опять отскочил...ничего нового....листай дальше!

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 18 июля 2015, 13:17

      Уфа очень солидно выглядела. Продемонстрировала хорошую, организованную игру, без вопросов.
      Играть больше часа в меньшинстве и дважды заставлять мясо отыгрываться дорогого стоит)) Молодцы Уфимцы!
      Поросятам желаю быстрее обсохнуть, после игры с Великой Уфой.

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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья > Великолепный 18 июля 2015, 14:15

      Молодец, пишешь этот комментарий на всех ветках!
      Обсыхай до матча с Рубином...

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      Рейтинг: +257

      vikrub > Великолепный 18 июля 2015, 20:50

      Опять полилась желчная пена из озлобленного рта великоглупого.А как было тихо и спокойно...

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      Рейтинг: +15

      boronin09 18 июля 2015, 11:59

      Ктот большего ожидал,давно не жду,хотя всем сердцем

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      Рейтинг: +76

      AST 18 июля 2015, 10:59

      Первая игра сезона несомненно удалась. Четыре гола забито, интрига присутствовала, скандальное удаление и ...все остальные "прелести" дебюта. Спартаковцы смотрелись весело, но ошибки из прошлого (защита) остались. Дело времени, конечно, и Аленичеву есть над чем работать. Получится ли, покажет время. Тренерский штаб не настолько опытен, а клубные амбиции остались прежние.
      Колыванов движется поступательно и его команда вчера смотрелась очень даже ничего. Тренерская рука видна.

      Тревожный звоночек - поведение отдельных дебилов на фанатских трибунах с их уханьем и проявлением дремучего невежества. Учитывая негативное отношение к России в европейских правящих кругах и в футбольных федерациях (в первую очередь в английской), наказания российских клубов за проявление болельщиками расистских проявлений в прошлом, наверное не стоит нарываться на очередные санкции. Чревато.

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud > AST 18 июля 2015, 11:35

      А про зажигалку брошенную в Юрченко что не вспомнили?

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      Рейтинг: +76

      AST > veretennikoff-gud 18 июля 2015, 16:39

      Я не ставил задачу анализа всех негативных моментов в ходе этой встречи, а лишь остановился на проблеме расистских проявлений в том или ином качестве. Последствия для нашего футбола могут быть весьма негативные в свете проводимой ФИФА и УЕФА политики. Найдется на секторе пара неадекватов, а пострадает весь футбол.

      Бросание предметов на поле и в игроков также в какой-то степени футбольный криминал.

      Раньше как-то обходились без фанатских секторов и ничего. Стадионы были полные и болели так, как нынешним фанатам и не снилось.

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 18 июля 2015, 10:51

      23 тыс зрителей , почему на Зените нет столько болельщиков ?

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      Рейтинг: +85

      protest58us > Зенит это Халк 18 июля 2015, 11:26

      потому на стадике столько места нет)

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > protest58us 18 июля 2015, 11:41

      10 лет строим стадик , а мест все нет (

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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья > Зенит это Халк 18 июля 2015, 14:16

      Просто у Зенита НЕТ СТОЛЬКО БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!

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      Рейтинг: +5161

      ААМ 18 июля 2015, 10:44

      Результат закономерен

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 июля 2015, 09:47

      Удачное начало дляСпартака

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      Рейтинг: +348

      343443 > roman230582 18 июля 2015, 10:24

      какое нафиг удачное.в большинстве не могли выиграть у команды которая на много слабее

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > 343443 18 июля 2015, 13:01

      С чего ты взял что УФА слабее

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