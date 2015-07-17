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    Диарра возвращается в футбол

    Бывший полузащитник московского «Локомотива» Лассана Диарра, который участвовал в судебных тяжбах с «железнодорожниками», получил разрешение от ФИФА вернуться в футбол. Об этом француз уведомил общественность через социальную сеть. Таким образом, можно сделать вывод, что в самое ближайшее время Диарра обзаведется новой командой. Ранее сообщалось, что таковой может стать «Марсель».
    «ФИФА наконец-то допустила меня к игре. Я вновь в деле», - сказал хавбек.
    Напомним, что футболист по решению суда обязан выплатить «Локомотиву» 12 миллионов евро.

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    Источник: Twitter

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    17.07.2015 23:02
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 18 июля 2015, 18:48

      Всем стоять – бояться!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 18:11

      С железной дорогой шутки плохиплохи...

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 18 июля 2015, 08:44

      Лассана теперь только в Арабские страны дорога. Возраст не детский а долг нужно отдавать

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 06:54

      Смородской на хлеб с маслом отрабатывать будет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 18 июля 2015, 06:04

      для него это копейки, выплатят за него!

      1
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      Рейтинг: +13

      Nik Palmer 18 июля 2015, 01:39

      такой игрочище челси, арсенал, реал мадрид...

      0
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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 18 июля 2015, 01:36

      Скупой платит дважды.Мало того что Диарра время потерял,так теперь еще и 12 лямов.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 июля 2015, 00:39

      Быстрее сдернуть с него эти деньги и усилиться на них, пока окно не закрылось!

      1
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 18 июля 2015, 00:16

      отличный игрок, классный опорник давай снова в Анжи! с возвращением Ласс, Успехов и Удачи!

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      Рейтинг: +1775

      piercman 17 июля 2015, 23:38

      а за что 12? в чём суть, я пропустил. и долго он не играл?

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      Рейтинг: +449

      Сенситив > piercman 18 июля 2015, 00:12

      день сурка тебе в тему...))

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