Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев опроверг информацию о подписании контрактов с Дьяковым и М'Вила

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев не подтвердил появившуюся в пятницу в прессе информацию о том, что бело-голубые все-таки подписали трудовые соглашения с защитником Виталием Дьяковым и хавбеком Янном М'Вила.
    «Эти игроки не у нас. Но приобретения у нас еще будут, я думаю. Нам необходимо соответствовать требованием УЕФА в плане финансового хозяйства. Поэтому к сделкам следует подходить крайне аккуратно», - сказал наставник.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 22:12
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 17:13

      Покупки Динамо ещё сделает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      vampir1991 18 июля 2015, 10:07

      Странно, что не взяли Дьякова. Он же свободный агент, и зарплату вряд ли попросил бы как у Кокорина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 18 июля 2015, 09:10

      посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 18 июля 2015, 08:51

      Пусть Вальбуена привыкает бок-ту-бокс играть - может, начнёт забивать.
      Семшов у Кобелева забивал много, и головой в том числе - а ростом был всего на 3 см выше Вали.
      Денисов-Зобнин-Вальбуена очень неплохой центр может получиться.
      И двое на замене - Кузьмин и Левин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:00

      Намечается экономия...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      Сенситив 18 июля 2015, 00:08

      надеюсь арендуют напа приличного...))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER > Сенситив 18 июля 2015, 00:22

      Кокорин в этом сезоне будет рвать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      vovinho11 18 июля 2015, 00:03

      Виталя - лузер. Москва в мозг ударила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 июля 2015, 22:23

      Они свободные агенты?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      7582145698 > Asbjorn 17 июля 2015, 23:55

      Дяьяков да, МВила арендован может быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 22:23

      только тех, кто сам приплатит...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11