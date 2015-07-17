«Спартак» дома не справился с «Уфой»

а воз и ныне там..
а воз и ныне там..
Великолепный 18.07.2015 13:04, редактировал 18.07.2015 13:10
Уфа очень солидно выглядела. Продемонстрировала хорошую, организованную игру, без вопросов.
Играть больше часа в меньшинстве и дважды заставлять мясо отыгрываться дорогого стоит)) Молодцы Уфимцы!
Поросятам желаю быстрее обсохнуть, после игры с Великой Уфой.
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Чё нам обсыхать-то!? Мы же не проиграли! Ничья есть ничья! Это не поражение! Просто сильно неповезло. У соперника, как говорится, 2 удара - 2 гола! Такое бывает. Должны были делать игру ещё в первом тайме (когда много не забили).
Ну значит повезёт в каком-нибудь другом матче! Быть может, в 5-ом туре с ЦСКА! Вот как раз тогда из твоих конских жил и мяса наружу хлынет пот, моча, желчь и слёзы!! Обсыхать придётся аж до Нового Года! Если конечно ЦСКА 3-ий год подряд не займёт последнего места в группе Лиги чемпионов, а то и до МАЯ не высохнешь, ИШАК вонючий
Из темы "Хурадо покинет Спартак" (в 3-ёх частях):
"нoГГано" Сегодня 12:20
Переход в Уотфорд однозначно шаг вперед в карьере,даже в Уотфорде шанс взять какой нибудь трофей выше чем в пищевике,Артемка не даст соврать побывавший в аренде Ростова
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"Спартак" в 2012-ом году выиграл COPA DEL SOL!! Чем тебе это не ТРОФЕЙ!?!? В турнире участвовало 12 команд!! Среди них: 3 лучшие команды Норвегии ("Мёльде", "Русенборг" и "Тромсё"), чемпион Дании "Копенгаген" (незадолго до этого игравший в Лиге чемпионов вничью с самой "Барселоной" и побеждавший двух наших клубов - "Рубин" и "Локомотив"!), чемпион Украины донецкий "Шахтёр", вице-чемпион Словении "ОЛИМПИЯ" из Любляны, 2-кратный (!) обладатель Кубка УЕФА (!) шведский "Гётеборг", и очень сильный в те годы махачкалинский "АНЖИ", занимавший в том и следующем сезонах в Чемпионатах России 5-ое и 3-е место, а ещё дошедший до финала КУБКА, где проиграл лишь в серии послематчевых пенальти... Донецкий "Шахтёр" 5 лет подряд становился чемпионом Украины (сезоны: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014!), 3 раза подряд выигрывал украинский Кубок (сезоны: 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013!), а в 2009-ом году выиграл ещё и Кубок УЕФА!!! Турнир проходил в самый РАЗГАР этой серии - зимой 2012-го! "Шахтёр" был ЯВНЫМ лидером украинского футбола!
"Олимпия" из Любляны была 2-ой командой Словении - в сезонах 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 занимала 2-ое место после "Марибора".
В Норвегии и Швеции сезоны проводились по системе "весна-осень" (также проводятся и сейчас), так вот, норвежцы отнеслись к этому турниру КРАЙНЕ серьёзно - их состав участников явно формировался по спортивному принципу (прям как в официальных турнирах!): они отрядили в него 3 лучшие команды по итогам последнего Чемпионата ("Мёльде", "Тромсё" и "Русенборг"), а также обладателя своего Кубка "ОЛЕСУНД", выигрывавшего его ещё и в 2009-ом. Причём, в предстоявшем сезоне "Мёльде" и "Русенборг" СНОВА заняли 1-ое и 3-е место! "Мёльде" 2-ой год подряд стал чемпионом! А всего "Мёльде" выиграл ТРИ из последних 4-ёх Чемпионатов Норвегии (2011, 2012 и 2014 г.), а кроме того - 2 последних Кубка (2013 и 2014 г.). Это был ЛИДЕР норвежского футбола и как раз именно у "МЁЛЬДЕ" "Спартак" выиграл 3:0!! Если не ошибаюсь, его тогда тренировал Стив Макманаман (2-кратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала", а ДО того - многолетний игрок английского "ЛИВЕРПУЛЯ", у которого "Спартак" осенью 92-го дважды выиграл в 1/8-ой финала Кубка обладателей Кубков - 4:2 и 2:0).
Хотя нет - подождите.. вроде всё-таки не ОН был тренером "Мёльде"...
Ах, да(!) - ВСПОМНИЛ: тренером "Мёльде" был многолетний игрок "Манчестер Юнайтед", победитель Лиги чемпионов 1998/1999 - Уле Гуннар СУЛЬШЕР, чей "Манчестер Юнайтед" (чемпион Англии сезона 1995/1996) осенью 95-го был выбит из Кубка УЕФА волгоградским "Ротором" (ЕЩЁ одной разрушенной российской недокомандой 90-ых (как-никак, лишь 7-ое (!) место в Чемпионате России 1995-го года), когда у "Спартака" внутри страны ВООБЩЕ не было никаких конкурентов и он боролся за чемпионский титул сам с собой!). Хотя Сульшер стал играть за "Манчестер Юнайтед" только с 96-го.
Ну а "Русенборг" - это ВООБЩЕ величайший клуб Норвегии (и самый титулованный): с 1992-го по 2004-ый год он 13 раз подряд (!!!) становился чемпионом Норвегии, 4 раза за те годы выигрывал Кубок (в 1992-ом, 1995-ом, 1999-ом и 2003-ем), побеждал в Лиге чемпионов и "МИЛАН" (в гостях!), и мадридский "РЕАЛ", и много кого ЕЩЁ... Это вот у НЕГО "Спартак" в 1995-ом году выиграл оба матча в Лиге чемпионов (4:2 и 4:1!), когда в Тронхейме проигрывал после первого тайма 0:2!! Участвовал в тех играх и Дмитрий Аленичев! И в Тронхейме вроде даже забил один из голов! В том сезоне "Русенборг" выиграл один из матчей Чемпионата Норвегии со счётом 10:0 (у клуба "Бранн"), уже в следующем (сезоне 1996/1997!) - пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив в групповом турнире очень сильный в те годы "МИЛАН" 2:1 (прям на "Сан-Сиро"!), в сезоне 1997/1998 выиграл 2:0 у мадридского "Реала" (после поражения в Мадриде 1:4) и 5:1 у греческого "Олимпиакоса", в 1999-ом занял ПЕРВОЕ место в группе (разумеется, Лиги чемпионов), победив по ходу со счётом 3:0 дортмундскую "БОРУССИЮ", а в 2007-ом - сыграл вничью с "Челси" (в Лондоне!) и выиграл оба матча (!) у испанской "ВАЛЕНСИИ" (с одинаковым счётом 2:0). В последних 6-ти Чемпионатах Норвегии "Русенборг" занимал 2 раза Первое (2009 и 2010 г.), 2 раза Третье и 2 раза Второе место (2013 и 2014 г.). С "Русенборгом" и "Мёльде" "Спартак" как раз и ВСТРЕЧАЛСЯ на групповой стадии Copa Del Sol и сыграл с ними 1:1 и 3:0!
Шведский "Кальмар" в 2007-ом году выиграл Кубок Швеции, в 2008-ом - стал чемпионом, а в 2009-ом - завоевал Суперкубок! В 2008-ом и 2011-ом доходил до финала Кубка Швеции! Ну а "Гётеборг" - это ВООБЩЕ самый великий клуб Скандинавии!! Более великий (по мнению армейских и питерских болельщиков), чем даже ихние ЦСКА и "Зенит"!! 18-кратный чемпион Швеции и 2-КРАТНЫЙ (!) обладатель Кубка УЕФА (сезоны: 1981/1982 и 1986/1987). Выиграл 2 из последних 3-ёх КУБКОВ Швеции, в том числе и последний!
Про "Шахтёр" и "Анжи" я уже сказал - это были ОЧЕНЬ сильные соперники! "Анжи" был на тот момент примерно такой же богатый, как "ЗЕНИТ", и скупал всяких ЗВЁЗД со всего мира! А "Шахтёр", завоевавший в 2009-ом Кубок УЕФА, был безоговорочным ЛИДЕРОМ украинского футбола и штамповал один за другим выигрыши Чемпионатов и Кубков (примерно как "Спартак" в 90-ые).
(2-ая часть)
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Наконец, ЕЩЁ один соперник - датский "КОПЕНГАГЕН" (у него "Спартак" выиграл в финале 1:0). ТОЖЕ лидер своей страны! Перед тем сезоном "Копенгаген" становился чемпионом Дании 3 раза подряд! А в том сезоне выиграл КУБОК, после чего в сезоне 2012/2013 снова стал чемпионом! С казанским "Рубином" он сыграл в Лиге чемпионов 1:0 и 0:1! Если не ошибаюсь, "Рубин" в Казани еле вырвал победу с пенальти!
Плюс, среди участников был китайский клуб "Далянь Аэрбин" (он выступал в другой группе). Это были ЛУЧШИЕ его годы! В 2010-ом и 2011-ом "Далянь Аэрбин" занимал 1-ое место в низших китайских дивизионах - сначала в 3-ем, а потом и во 2-ом! Оказавшись, в ВЫСШЕЙ лиге Китая, занимал в 2012-ом и 2013-ом годах 5-ое место! В этих двух сезонах за него выступал 2-кратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Сейду КЕЙТА, с 2003-го года и по сей день выступающий за сборную Мали! В те же сроки ЦСКА участвовал в каком-то Кубке Марбельи (где занял 5-ое место) и как раз проиграл клубу из Китая!
Так вот, возникает вопрос: каких ЕЩЁ соперников должен превзойти "Спартак", чтобы его трофей и победу в турнире вражеские свиньи признали ПОЛНОЦЕННЫМИ!?!?? После 2008-го года это ЛУЧШЕЕ, чего добивался какой-либо российский клуб на международной арене! Единственный НЕДОСТАТОК этого турнира, что он всё-таки был неофициальным, и что в нём не участвовали мадридский "Реал", "Барселона" и "Бавария"! А так - всё было в полном порядке! "Спартак" выиграл международный престижный турнир! ЛУЧШИЙ из числа неофициальных!!
Когда ЦСКА выиграл свой последний Кубок России, то прошёл по ходу турнира томскую "Томь", клуб 2-ой (!) лиги "Тюмень", красноярский "Енисей" (все трое - из низших лиг!), в полуфинале обыграл в дополнительное время "Ростов" (всего-навсего!), а в финале обыграл хоть и "Анжи", но лишь в серии послематчевых пенальти! При том, что и с "Тюменью", и с "Енисеем", играл ДОМА, а "Анжи" как раз и УЧАСТВОВАЛ в том самом Copa Del Sol, в котором "Спартак" его опередил! Я не понимаю: чем это ХУЖЕ-то!??.. Обыгрывать "Ростов" и "Енисей" - это круче, чем побеждать чемпионов Дании и Норвегии!?!??.. А чего тогда "Ростов" не прошёл турецкий "ТРАБЗОНСПОР" в Лиге Европы (лишь 4-ю и 6-ю команду по итогам двух последних Чемпионатов Турции)???
Так можно и над Кубком РОССИИ смеяться! И ни во что его не ставить! ЦСКА что(!?) - Лигу ЧЕМПИОНОВ что-ли выиграл!?!
В сезоне 2011/2012 "Спартак", занимая после первых 5-ти туров последнее (!) место и отставая после первого круга от ЦСКА на 13 (!!!) очков, опередил в итоге и ЦСКА, и "Динамо", и "Рубин", и "Анжи", и "Локомотив", и всех остальных (кроме "Зенита")!! В сезоне 2011/2012 "Спартак" завоевал СЕРЕБРО и выиграл COPA DEL SOL!!!
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Один из официальных матчей «Спартака» против ЦСКА! 1987-ой год! Кубок Федерации футбола СССР (типа, Кубок Лиги или ещё один Кубок СССР / проводился с 1986-го по 1990-ый год)
«СПАРТАК» (Святой Дух и Бог) — Ц.С.К.А. (Армия СССР) — 6:0 !!!
7-ое сентября 1987-го года. Москва. Центральный стадион «Динамо». Кубок Федерации футбола СССР. Группа «А» (5-ый тур).
"Спартак": С.Черчесов, Ю.Суров, Ю.Суслопаров, А.Бокий, Александр Бубнов, А.Мостовой (А.Митин, 46), Е.Кузнецов, В.Капустин (С.Новиков, 46), В.Шмаров, Фёдор Черенков, А.Рудаков (А.Шамрин, 55).
ЦСКА : В.Новиков, В.Филиппов, Д.Быстров, С.Шульгин, М.Колесников, Ан.Афанасьев, С.Савченко (С.Кершнер, 74), Андрей Пятницкий (М.Соловьёв, 58), В.Медвидь, Игорь Корнеев (М.Левин, 26), Т.Гусейнов.
______________________Голы______________________
«Спартак»_____1:0_____Е.Кузнецов______6-ая минута
«Спартак»_____2:0_____Ф.Черенков_____10-ая минута
«Спартак»_____3:0_____С.Новиков ______56-ая минута
«Спартак»_____4:0_____А.Бубнов________62-ая минута
«Спартак»_____5:0_____В.Шмаров_______64-ая минута
«Спартак»_____6:0_____А.Шамрин_______67-ая минута
В 1987-ом году «Спартак» не ТОЛЬКО стал ЧЕМПИОНОМ, но и выиграл КУБОК!!
"richi" Сегодня 18:16 ответ пользователю Metal Militia, Сегодня 17:04
Парень, Кубок Соли - это межсезонная разминка. Успокойся. Если тебе больше 18-ти, бухни, и все пройдет.
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САМ бухай, а я за свою жизнь даже ни разу не выпил рюмку водки! И не НУЖДАЮСЬ в этом!
Copa Del Sol - большой и важный турнир! Разумеется, одним из его предназначений являлось подготовиться к сезону, но и РЕЗУЛЬТАТ тоже был важен (никто не рассматривал этот турнир исключительно как тренировку!). Если уж так рассуждать, то и "ПАРМА" в 2005-ом году играла с ЦСКА в полуфинале Кубка УЕФА (в обеих играх) намеренно и частично ослабленным составом (не выпуская, в частности, своего лучшего нападающего Джилардино) - так как готовилась к очередному туру (!) Чемпионата Италии (хотя лично мне это не СОВСЕМ понятно - ДУРДОМ, да и ТОЛЬКО). Вернее, я ПОНИМАЮ, что "Парма" была на грани вылета из серии "А", что, в свою очередь, должно было привести к каким-то большим денежным потерям (к резкому уменьшению БЮДЖЕТА на следующий сезон, к каким-то ЕЩЁ аналогичным проблемам..), а потому приоритетом для итальянских индюков был именно ЧЕМПИОНАТ Италии, а не Кубок УЕФА, от которого им в этом плане было ни горячо, ни холодно (просто я думал - не всё в этой жизни измеряется деньгами, и выигрыш Кубка УЕФА - это очень ценно само по себе!).
Ну, короче, я к тому, что МАЛО-ли кто и как к чему относится!? В турнире Copa Del Sol был важен и результат! И это было видно по всему! Иначе зачем ВООБЩЕ проводить целый ТУРНИР, если можно просто играть так называемые товарищеские матчи!?.. У этого турнира были призовой фонд, к тому времени уже ежегодная традиция его проведения, он был известен всему футбольному миру и даже показывался по телевидению! При том, никто не ставит его в один ряд с Кубком УЕФА (или даже Кубком России), но СОВСЕМ не придавать его итоговому результату значение - это такая же неадекватность и глупость, как поведение итальянской "ПАРМЫ" в полуфинале Кубка УЕФА, когда её ведущие футболисты отдыхали и специально пропускали игры с ЦСКА!!
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"нoГГано" Сегодня 12:20
Переход в Уотфорд однозначно шаг вперед в карьере,даже в Уотфорде шанс взять какой нибудь трофей выше чем в пищевике,Артемка не даст соврать побывавший в аренде Ростова
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Английский "Уотфорд" был основан аж в 1881-ом году (более 130-ти лет назад!!) и за всё это время ни разу не занимал Первого места даже в НИЗШИХ английских дивизионах!! За всю свою историю "Уотфорд" не завоевал НИ ОДНОГО трофея (лишь однажды дойдя до финала Кубка Англии!). Довольно ДЕБИЛЬНО шутить над этим клубом, сравнивая его в этом плане с великим "СПАРТАКОМ", выигравшем с 1936-го года уже более 40-ка официальных турниров!
Ну а Хурадо (воспитанника мадридского "Реала"!) - с очередным повышением!
Да - Кубок Солнца был турнир отнюдь не разминочный! Чё за бред!? Вполне себе полноценный турнир! Его транслировали 7 телекомпаний из 6-ти стран! От России - телеканалы НТВ+ и Россия-2. Его показывали в Дании, Швеции, Норвегии, Украине, Польше и России (это как минимум, а может и ещё где), а на финальном матче собралось 6 тысяч зрителей! Для "разминочной" игры чё-то многовато. На российский ЧЕМП столько не всегда собирается! На товарняки обычно ходит человек по 100.. 200
Спартак нужно всех отправлять в декретный отпуск!когда родят может игра появится!!!!Клоуны !Смешно конечно очень!Может хватит клоунов показывать а футбол реальный показать?????
Итог - ничья, в которой "Спартак" потерял два очка.
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Ржу над этой фразой... Влад, ты хоть читай, что пишешь...
Изменения в составе Спартака неизбежны.
один и тот же состав на протяжении нескольких лет.
только два года назад не было спартаковского духа, с приходом аленичева он вдруг появился.
для начала надо было половину состава продать