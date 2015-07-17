«Верона» обзавелась двумя новыми игроками

Итальянская «Верона» сегодня презентовала двух новичков. Ими стали Фердинандо Коппола и Федерико Вивиани. Последним местом работы первого футболиста была «Болонья», но в город Ромео и Джульетты он переехал на правах свободного агента.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Что касается хавбека Вивиани, то права на него до сегодняшнего дня принадлежали «Роме».С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!