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    «Верона» обзавелась двумя новыми игроками

    Итальянская «Верона» сегодня презентовала двух новичков. Ими стали Фердинандо Коппола и Федерико Вивиани. Последним местом работы первого футболиста была «Болонья», но в город Ромео и Джульетты он переехал на правах свободного агента.
    Что касается хавбека Вивиани, то права на него до сегодняшнего дня принадлежали «Роме».

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    Источник: ФК «Верона»

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    17.07.2015 20:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 18 июля 2015, 16:20

      Как обычно, выкрутятся за счёт тренера и Тони.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:15

      Про город Ромео и Джульетты вспомнили...

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 17 июля 2015, 22:00

      Поглядим за этими новыми игроками может чем и помогут клубу. Но если даже и не помогут, Портить тоже конечно не хочется, будут искать дальше.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 17 июля 2015, 21:38

      Что за речь - "обзавелась"? Их что к животным приравнивают что ли?
      Модеры лучше бы за редакторами следили.

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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 17 июля 2015, 21:17

      Коппола это вроде вратарь-резервист в Милане был такой.Походу наконец окончательно ушел

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 июля 2015, 20:52

      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 17 июля 2015, 20:28

      Да это ерунда, у армавирского Торпедо вообще 2 игрока в команде было. И тренер Карпин.

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