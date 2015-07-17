«Ганновер» пополнился Эрдингом

Немецкий «Ганновер» сегодня презентовал своего новичка Мевлюта Эрдинга, который переехал в Германию из французского «Сент-Этьена». Трудовое соглашение с турецким нападающим рассчитано на три года. В Ганновере футболист будет выступать под 39-м номером.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: За сборную своей страны Эрдинг провел 33 матча и забил 8 раз.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!