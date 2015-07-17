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    «Ганновер» пополнился Эрдингом

    Немецкий «Ганновер» сегодня презентовал своего новичка Мевлюта Эрдинга, который переехал в Германию из французского «Сент-Этьена». Трудовое соглашение с турецким нападающим рассчитано на три года. В Ганновере футболист будет выступать под 39-м номером.
    За сборную своей страны Эрдинг провел 33 матча и забил 8 раз.

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    Источник: ФК «Ганновер-96»

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    17.07.2015 20:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:16

      Очередной гастарбайтер...)

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    • ...
      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 17 июля 2015, 22:33

      Какой ещё Эрдинг??? Он Мевлют Эрдинч!!!

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