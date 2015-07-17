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    Федун: «Начало сезона — это оптимизм»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун вкратце рассказал, какие он эмоции испытывает от сегодняшнего старта сезона в РФПЛ.
    «Начало чемпионата — это всегда оптимизм», - заявил главный человек красно-белых.
    В эти минуты москвичи играют матч против «Уфы».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 19:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 16:20

      Про конец сезона помолчим...

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      Рейтинг: +31

      MarkN1007 18 июля 2015, 10:01

      прав на все 100% ведь у всех очков поравну шанси одинаковие главное верить и играть

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 18 июля 2015, 06:19

      Дома только победа

      0
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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 18 июля 2015, 03:26

      заявил главный человек красно-белых с бело-голубым прошлым)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 17 июля 2015, 22:58

      все впереди!

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      Ответить
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      Рейтинг: +77

      wojanolja 17 июля 2015, 21:43

      надолго ли

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      Рейтинг: +141

      Rruma 17 июля 2015, 21:34

      ДК проиграл 0-2 - оптимизм, чё)

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      Рейтинг: +1532

      starche 17 июля 2015, 21:29

      Насмешил, спасибо!

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      Рейтинг: +226

      salaga 17 июля 2015, 21:17

      Первый тур - начало пессимизма, который оформится в разочарование в 30 туре.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 17 июля 2015, 21:17

      с почином, Арнольдыч!

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