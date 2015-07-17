«Кубань» снова берет Кулика в аренду

Кулик не хуже Тлисова !)))
Краснодарская «Кубань» в лице своего пресс-атташе подтвердила, что команда снова берет в аренду на сезон полузащитника «Рубина» Владислава Кулика. Ранее же появлялась информация, что южане заключат с хавбеком полноценный контракт.
В минувшем сезоне Кулик провел в составе краснодарцев 25 матчей.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!