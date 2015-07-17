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    «Кубань» снова берет Кулика в аренду

    Краснодарская «Кубань» в лице своего пресс-атташе подтвердила, что команда снова берет в аренду на сезон полузащитника «Рубина» Владислава Кулика. Ранее же появлялась информация, что южане заключат с хавбеком полноценный контракт.
    В минувшем сезоне Кулик провел в составе краснодарцев 25 матчей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 19:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14

      karacupa 19 июля 2015, 06:45

      Кулик не хуже Тлисова !)))

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 18 июля 2015, 06:08

      Кубань забирает всё, что криво и косо лежит!

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 17 июля 2015, 20:51

      Игрок нужен!

      0
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 17 июля 2015, 20:05

      Кубань : "Кручу-верчу,запутать хочу! Одного отдаю,другого возвращаю,попробуй догадайся,что мы задумали ! " :))))

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 17 июля 2015, 19:55

      Ситуация чем-то похожа на историю с Адамовым: его постоянно сдавали в аренду в Ростов, а последний не мог его долгое время выкупить, несмотря на то, что Роман был капитаном команды.

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      Рейтинг: +47

      Ильин > Мишель Каппель 17 июля 2015, 20:01

      С Куликом заключили полноценный контакт. Инфа устарела.

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель > Ильин 17 июля 2015, 20:14

      Спасибо за информацию. Можно поздравить Кубань с приобретением.

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