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    Аленичев: «Стадион красивый. Хочу, чтоб футбол был таким же»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился предматчевыми мыслями перед сегодняшней игрой своей команды против «Уфы» в рамках первого тура РФПЛ.

    «Ощущения самые благоприятные. Когда вышел на этот прекрасный стадион, появилось желание самому выйти сегодня на поле, но, к сожалению, это уже невозможно. Хотелось бы, чтобы на такой красивой арене мы показывали такой же футбол. Сделаем все возможное, чтобы все так и было. Нашу полузащиту я бы назвал оптимальной, она может принести большую пользу как в плане результата, так и в плане игры. Центральные хавбеки «Спартака» могут принести много неприятностей сопернику. Сегодня, надеюсь, так и будет. Для меня же в приоритете всегда было качество игры. Через него придет и результат. Но также необходим баланс между обороной и атакой», - сказал Аленичев в интервью «НТВ-ПЛЮС».
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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    17.07.2015 19:07
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 16:07

      У Аленичева должно получиться.

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 18 июля 2015, 00:48

      не получилось

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 17 июля 2015, 22:37

      [хорошо сказано

      0
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      Рейтинг: +226

      salaga 17 июля 2015, 21:20

      Почему выйти на поле невозможно? Взял да и вышел: погулял, на травке повалялся, молодость вспомнил.

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 17 июля 2015, 21:18

      Если хочешь что бы команда показывала красивый футбол,тогда вали из этой команды,ты только истерить и можешь,девочка!Вот вам показатель,типо он слил игру ЦСКА,да не смешите,он просто никто,как тренер и игрок...

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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 июля 2015, 21:06

      Зрелище сегодня было.

      0
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 17 июля 2015, 20:19

      ну в исполнение соперников если только

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 17 июля 2015, 19:52

      а болелы спартака расисты

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 июля 2015, 19:46

      правильно думает,романтик

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      Рейтинг: +125

      pickapick 17 июля 2015, 19:37

      Исполняйте!

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