Бабаев не исключил возвращение Думбия

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в очередной раз подтвердил, что селекционная служба клуба находится в поисках форварда. Ранее сообщалось, что армейцы заинтересованы в возвращении в команду нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

«Селекционная работа ведётся. В первую очередь нужно усилиться нападающим. Найти футболиста, способного усилить ЦСКА за адекватные средства, очень сложно. Хочется решить эту задачу до старта Лиги чемпионов. Посмотрим, как в итоге получится. Вариант с Кержаковым не рассматриваем. Возвращение Сейду Думбия? Всё возможно.