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    Бабаев не исключил возвращение Думбия

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в очередной раз подтвердил, что селекционная служба клуба находится в поисках форварда. Ранее сообщалось, что армейцы заинтересованы в возвращении в команду нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    «Селекционная работа ведётся. В первую очередь нужно усилиться нападающим. Найти футболиста, способного усилить ЦСКА за адекватные средства, очень сложно. Хочется решить эту задачу до старта Лиги чемпионов. Посмотрим, как в итоге получится. Вариант с Кержаковым не рассматриваем. Возвращение Сейду Думбия? Всё возможно.
    На данный момент позиция «Ромы» категорична. Итальянцы готовы только продавать футболиста. Мало команд, готовых купить футболиста за эту сумму. Рассматриваем все варианты, которые могут позволить усилить состав за разумные деньги», — сказал Бабаев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 18:52
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 16:05

      Было бы здорово.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 18 июля 2015, 16:05

      Лучше Мбенге у Терека купить, дешевле будет, и проблем со здоровьем, как у Сейду нет!

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 18 июля 2015, 03:08

      Гинер Давай... Думбия нужен... Незнамо как

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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 17 июля 2015, 23:39

      это он сказал "все возможно" чтоб от него отстали! если его еще спросили , Месси может подпишите, он так же ответил бы, что все возможно ! не вернется Думбия в ЦСКА!

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      Рейтинг: +4077

      морозз 17 июля 2015, 22:56

      Наверное бы пригодился...но халява у Гинера не пройдёт однозначно!

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      Рейтинг: +160

      pif57 17 июля 2015, 22:54

      Хорошо бы было, но на всё воля божья!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 17 июля 2015, 22:09

      Надо Рома надо!

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      Рейтинг: +154

      mondm 17 июля 2015, 21:38

      Подождем!

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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 17 июля 2015, 20:09


      Думбия исключил возвращение Бабаева...

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      Рейтинг: +177

      Эксперт Зенита 17 июля 2015, 20:03

      42-х летний негр вернулся в гинеровскую гавань.

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