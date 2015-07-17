КДК РФС оштрафовал Карпина и Радимова

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал армавирское «Торпедо» на 50 тыс. рублей по итогам матча первого тура ФНЛ с «Зенитом-2». Главный тренер «Торпедо» Валерий Карпин оштрафован на 5 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

«Торпедо» оштрафовано на 10 тыс. за неучастие представителя клуба в предматчевом совещании, на 20 тыс. за нарушения, связанные с игровой формой команды, и ещё на 20 тыс. за задержку начала матча.