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    КДК РФС оштрафовал Карпина и Радимова

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал армавирское «Торпедо» на 50 тыс. рублей по итогам матча первого тура ФНЛ с «Зенитом-2». Главный тренер «Торпедо» Валерий Карпин оштрафован на 5 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

    «Торпедо» оштрафовано на 10 тыс. за неучастие представителя клуба в предматчевом совещании, на 20 тыс. за нарушения, связанные с игровой формой команды, и ещё на 20 тыс. за задержку начала матча.
    «Зенит-2» оштрафован на 10 тыс. за отсутствие перед матчем гимна России, а главный тренер команды Владислав Радимов оштрафован на 5 тыс. за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

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    Источник: РФС

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    17.07.2015 18:41
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +37

      saymon 20 июля 2015, 19:47

      Хорошо устроился КДК. С каждого матча по полтинничку и полмиллиона в кармане. Вот это бизнес. Гинер курит!

      0
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      Рейтинг: +12

      viva-viva 19 июля 2015, 12:34

      Верю в Валерия , и его тренерский гений.пускай в вышку клуб выводит..

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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 16:04

      Карпуше по карману не ударит...

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      Рейтинг: +27

      Eleron 18 июля 2015, 13:32

      Мдооо...

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      Рейтинг: +222

      удав 18 июля 2015, 12:40

      как будто дворовые команды играли!матч задержали,гимна нет еще и с формой какие -то непорядки=)

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 18 июля 2015, 09:02

      Ну в Питере дают. Патриоты епрст))

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 17 июля 2015, 20:55

      где карпин там всегда бардак.

      5
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      Рейтинг: +712

      RIR68 17 июля 2015, 19:55

      50 тыщ для Армавира - банкротство. Валера мутит. его личные 5 тыщ - это минус один педикюр.

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      Рейтинг: +882

      spartach091 > RIR68 17 июля 2015, 20:54

      видать в педикюрах ты мастак,раз все цены знаешь

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      Рейтинг: +164

      AndreiM-68 17 июля 2015, 19:42

      А еще культурная столица, без гимна?!?!

      10
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      Рейтинг: +631

      mat73 17 июля 2015, 19:33

      Торпедо Армавир можно было и простить, они же молодая новая практически команда, многого еще не знают, что к чему, подсказывать было некому)))

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