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    С «Ростова» снят запрет на регистрацию игроков

    РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов, а также отменил ограничение заявки команды на сезон-2015/16 до 18 игроков. Об этом ТАСС сообщил глава отдела по лицензированию РФС Евгений Летин.

    Ранее РФС наложил санкции на «Ростов» за многочисленные долги. Вице-президент клуба Александр Шикунов 9 июля заявил, что клуб погасил все задолженности.

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    Источник: ТАСС

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    17.07.2015 18:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +13

      wolkmart1103 18 июля 2015, 18:05

      Шансы во встрече с "Тереком" невелики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 15:58

      Теперь бы и деньжат на усиление состава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 18 июля 2015, 09:31

      Отличная новость, вперёд, Сельмаш!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 18 июля 2015, 03:06

      Нужен вратарь, нужно Азмуна выкупить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 17 июля 2015, 21:42

      Долги раздали,главное новых не наделать.Вперёд РОСТОВ!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      zanuda 17 июля 2015, 21:33

      Ну все, трепещите топ-клубы!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 19:01

      Уже хорошо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      89170513876 17 июля 2015, 19:01

      Где Бердыев,там долги.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      Qranat > 89170513876 17 июля 2015, 20:06

      УДОД жалкий... Уроки учи, скоро в школу.

      5
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      Рейтинг: +4077

      морозз 17 июля 2015, 18:39

      Вот это хорошая новость для Ростова и Бердыева!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 17 июля 2015, 18:30

      К Курбану должны подписаться пара-тройка самых лучших, на сегодня это самый лучший тренер.

      7
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