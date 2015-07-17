«Зенит» возглавил рейтинг бюджетов клубов РФПЛ

Это явная не об'ективная завидущая лажа. Моська вские скоро лопнут от зависти.
Это явная не об'ективная завидущая лажа. Моська вские скоро лопнут от зависти.
С такой крышей, конечно...
Ну конечно...еще бы и результаты в лиги чемпионов
у дагов 250 лямов когда то было)
неудивительно
Нормально.
Реальный бюджет Зенита (не по данным sports/ru) раза в два выше. В Счетной палате знают , но с Миллером никто не хочет связываться.
Бабло всегда побеждает зло!
Всю таблицу в студию пожалуйста!
P.s на Климента был всего лишь один претендент это Штутгард от предыдущей записи
ну так вообще то до 17 лет заявлять за другую команду нельзя, а на ЧЕ-19 просто не попала Чехия в финальный раунд, ну тебе и так скажу 5 мячей забил он
В нынешнем формате (U-19) юношеский чемпионат Европы проходит с 2002 года (ранее играли футболисты до 18 лет). За это время молодые испанцы шесть раз выигрывали титул, заложив почву для доминирования главной сборной страны. Сегодня всему миру известны имена тех, кто когда-то брал юношеский трофей: Иньеста, Торрес, Мойя и Рейес (2002); Рамос, Рауль Альбиоль, Давид Сильва и Сольдадо (2004); Пике, Марио Суарес, Хуан Мата, Хави Гарсия (2006), Аспиликуэта и Хави Мартинес (2007), Карвахаль и Мората (2011).
P.s- это никогда не будет любительским турниром)) это еще не все звезды , которые играли на ЧЕ-19