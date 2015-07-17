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    «Зенит» возглавил рейтинг бюджетов клубов РФПЛ

    «Зенит» возглавил рейтинг бюджетов клубов, выступавших в премьер-лиге в минувшем сезоне.По данным исследования, проведенного Sports.ru, бюджет «Зенита» составлял 220 млн долларов.

    1 доллар в рамках исследования был приравнен 50 рублям, что близко к среднему курсу с августа прошлого календарного года по май нынешнего.
    Сразу за клубом из Санкт-Петербурга расположились московские «Динамо» и «Спартак» с бюджетами 160 и 150 млн долларов соответственно. Меньше всех потратил в минувшем сезоне тульский «Арсенал» - 6,5 млн долларов.
    Всего же клубы РФПЛ за сезон 2014-15 годов израсходовали более миллиарда долларов.
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    Источник: Sports.ru

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    17.07.2015 17:23
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    Комментарии155
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      Рейтинг: +159

      КПР 19 июля 2015, 14:31

      Это явная не об'ективная завидущая лажа. Моська вские скоро лопнут от зависти.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 15:55

      С такой крышей, конечно...

      0
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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 18 июля 2015, 07:52

      Ну конечно...еще бы и результаты в лиги чемпионов

      0
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      Рейтинг: +164

      spartak11 18 июля 2015, 00:37

      у дагов 250 лямов когда то было)

      0
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 17 июля 2015, 23:40

      неудивительно

      -1
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 17 июля 2015, 22:12

      Нормально.

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 17 июля 2015, 22:06

      И как же мне не уважать ЦСКА?! Это лишний аргумент, только и всего!

      2
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > Triem 17 июля 2015, 22:25

      А твоё уважение чего-то стоит?)))

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 17 июля 2015, 21:59

      Реальный бюджет Зенита (не по данным sports/ru) раза в два выше. В Счетной палате знают , но с Миллером никто не хочет связываться.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1317

      pereletnii > kanav67 18 июля 2015, 02:51

      А спартака в мильен раз выше прикинь!

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > kanav67 18 июля 2015, 10:27

      Очень похоже на правду с одним "но". Миллер в Газпроме не принимает решения самостоятельно. Он лишь, пожалуй, имеет больше всех влияния на того, кто принимает решения.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 17 июля 2015, 21:12

      Бабло всегда побеждает зло!

      0
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      Рейтинг: +49

      Roger Young 17 июля 2015, 21:04

      Всю таблицу в студию пожалуйста!

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > Roger Young 18 июля 2015, 00:45

      P.s на Климента был всего лишь один претендент это Штутгард от предыдущей записи

      0
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      Рейтинг: +49

      Roger Young > Demon1990 18 июля 2015, 12:56

      таки подписали его моментально. И к слову, в 17-летнем возрасте им почему-то никто не заинтересовался, это в ответ на твой тезис. Вики например даже не знает его забитых мячей в сборной до 17 лет.

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > Roger Young 18 июля 2015, 14:00

      ну так вообще то до 17 лет заявлять за другую команду нельзя, а на ЧЕ-19 просто не попала Чехия в финальный раунд, ну тебе и так скажу 5 мячей забил он

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > Roger Young 19 июля 2015, 16:14

      В нынешнем формате (U-19) юношеский чемпионат Европы проходит с 2002 года (ранее играли футболисты до 18 лет). За это время молодые испанцы шесть раз выигрывали титул, заложив почву для доминирования главной сборной страны. Сегодня всему миру известны имена тех, кто когда-то брал юношеский трофей: Иньеста, Торрес, Мойя и Рейес (2002); Рамос, Рауль Альбиоль, Давид Сильва и Сольдадо (2004); Пике, Марио Суарес, Хуан Мата, Хави Гарсия (2006), Аспиликуэта и Хави Мартинес (2007), Карвахаль и Мората (2011).


      P.s- это никогда не будет любительским турниром)) это еще не все звезды , которые играли на ЧЕ-19

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