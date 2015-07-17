«Зенит» возглавил рейтинг бюджетов клубов РФПЛ

«Зенит» возглавил рейтинг бюджетов клубов, выступавших в премьер-лиге в минувшем сезоне.По данным исследования, проведенного Sports.ru, бюджет «Зенита» составлял 220 млн долларов.

1 доллар в рамках исследования был приравнен 50 рублям, что близко к среднему курсу с августа прошлого календарного года по май нынешнего.



Сразу за клубом из Санкт-Петербурга расположились московские «Динамо» и «Спартак» с бюджетами 160 и 150 млн долларов соответственно. Меньше всех потратил в минувшем сезоне тульский «Арсенал» - 6,5 млн долларов.



Всего же клубы РФПЛ за сезон 2014-15 годов израсходовали более миллиарда долларов.

