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    Дельф проходит медосмотр в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Астон Виллы» Фабиан Дельф все же может перейти в «Манчестер Сити». Согласно информации журналиста ВВС Дэвида Орнстейна в настоящее время игрок проходит в клубе медосмотр.

    Ранее сообщалось, что Дельф уже договорился с «горожанами» об условиях личного контракта, а «Манчестер Сити» заплатит за трансфер игрока 8 млн фунтов. Однако менее недели назад Дельф заявил, что останется в клубе, где он является капитаном команды.
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    Источник: BBC

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    17.07.2015 17:00
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 15:48

      Какой-то левый трансфер...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +424

      Ololoev 17 июля 2015, 22:58

      При наличии Стерлинга и Сильвы будет железным лавочником.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Garri98 17 июля 2015, 22:48

      Все что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 17 июля 2015, 21:34

      ОН ИГРОК СИТИ СУММА ТРАНСФЕРА 8 МЛН ФУНТОВ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Eden_Hazard 17 июля 2015, 20:12

      ну вот что с людьми делают деньги, ни чё ни чё 2 сезона побудет и лавка надоест!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 17 июля 2015, 18:44

      был дельф и нету дельфа. такой игрок хороший и так рано завершил карьеру

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 18:37

      Лавка МС манит!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 17 июля 2015, 18:09

      Перейдёт-будет повтор истории с Родуэллом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 > Мишель Каппель 17 июля 2015, 18:11

      как того паренька за сорокет звали Асер Ильяроменди?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2988

      просто сашка > ИгУаИн001 17 июля 2015, 18:13

      может мангала?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 > просто сашка 17 июля 2015, 18:30

      нет с ним все нормально жив еще

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > ИгУаИн001 17 июля 2015, 18:33

      фэил года конечно, а вроде казался чуть ли не топ защитником, а на деле крах просто оказался...

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель > ИгУаИн001 17 июля 2015, 18:48

      А Майкон у вас очень долго и хорошо играл?

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка 17 июля 2015, 18:06

      ну все с концами...

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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 17 июля 2015, 18:00

      говорят уже перешел

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