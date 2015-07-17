Дельф проходит медосмотр в «Манчестер Сити»

Какой-то левый трансфер...
Полузащитник «Астон Виллы» Фабиан Дельф все же может перейти в «Манчестер Сити». Согласно информации журналиста ВВС Дэвида Орнстейна в настоящее время игрок проходит в клубе медосмотр.
Полузащитник «Астон Виллы» Фабиан Дельф все же может перейти в «Манчестер Сити». Согласно информации журналиста ВВС Дэвида Орнстейна в настоящее время игрок проходит в клубе медосмотр.
Какой-то левый трансфер...
При наличии Стерлинга и Сильвы будет железным лавочником.
ОН ИГРОК СИТИ СУММА ТРАНСФЕРА 8 МЛН ФУНТОВ
ну вот что с людьми делают деньги, ни чё ни чё 2 сезона побудет и лавка надоест!
был дельф и нету дельфа. такой игрок хороший и так рано завершил карьеру
Перейдёт-будет повтор истории с Родуэллом.
как того паренька за сорокет звали Асер Ильяроменди?
нет с ним все нормально жив еще
ну все с концами...
говорят уже перешел