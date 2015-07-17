Видеотрансляция матча «Спартак» - «Уфа» - на «Бомбардире»

Снова деньги...
Сегодня матчем «Спартак» - «Уфа» открывается новый сезон российской Премьер-лиги.
«Бомбардир.ру» предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Уфа». Комментатор - Андрей Ерофеев. Присоединяйтесь!
«Спартак» - «Уфа». Онлайн главных событий дня
«Спартак» - «Уфа». Онлайн главных событий дня