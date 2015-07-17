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    Видеотрансляция матча «Спартак» - «Уфа» - на «Бомбардире»

    Сегодня матчем «Спартак» - «Уфа» открывается новый сезон российской Премьер-лиги.

    «Бомбардир.ру» предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Уфа». Комментатор - Андрей Ерофеев. Присоединяйтесь!

    «Спартак» - «Уфа». Онлайн главных событий дня

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2015 16:50
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    Комментарии140
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 06:12

      Снова деньги...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 17 июля 2015, 23:23

      Спасибо, и по НТВ+ показывали!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Russia 2010 17 июля 2015, 22:13

      Будем посмотреть )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 17 июля 2015, 21:30

      Всех с первой игрой и боевой не чьей.Жаль, что "Спартак" не выиграл!УФА были молодцы!))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 17 июля 2015, 21:29

      Напишите если кто-нибудь купил - это обычная трансляция или в HD?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Grabovsky 17 июля 2015, 21:20

      боже хоть кто то интересно купил трансляцию?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      makerdream 17 июля 2015, 21:17

      ха ха ха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +877

      Коняра85 17 июля 2015, 20:59

      за 100 рублей?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Прохорович 17 июля 2015, 20:33

      СПАРтаку ничего не помогает ни родной стадион. ни новый тренер.Все против него. все и всегда.

      0
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 17 июля 2015, 20:27

      Держите карман шире,а то деньги складывать будет некуда

      4
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