Борис Ротенберг:«Хочу сосредоточиться на других видах деятельности»

Борис Ротенберг объяснил причины ухода с поста президента «Динамо». Эту должность он занимал с 2013 года.





«Я посчитал правильным покинуть пост президента клуба, чтобы сосредоточить свое внимание на других видах деятельности, в том числе связанных со спортом. Хотел бы поблагодарить за совместную работу всех динамовцев: руководителей, тренеров, футболистов, персонал, работников клуба.



Считаю, что за это время мы проделали очень большую работу. Команда дважды занимала четвертое место, удачно выступила в Лиге Европы, дойдя до 1/8 финала и став узнаваемой в футбольном мире, дублеры дважды выигрывали свое первенство, команда академии побеждала на неофициальных чемпионатах мира и Европы. Кроме того, мы заключили целый ряд соглашений о сотрудничестве с различными школами и институтами.