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    Борис Ротенберг:«Хочу сосредоточиться на других видах деятельности»

    Борис Ротенберг объяснил причины ухода с поста президента «Динамо». Эту должность он занимал с 2013 года.

    «Я посчитал правильным покинуть пост президента клуба, чтобы сосредоточить свое внимание на других видах деятельности, в том числе связанных со спортом. Хотел бы поблагодарить за совместную работу всех динамовцев: руководителей, тренеров, футболистов, персонал, работников клуба.
    Считаю, что за это время мы проделали очень большую работу. Команда дважды занимала четвертое место, удачно выступила в Лиге Европы, дойдя до 1/8 финала и став узнаваемой в футбольном мире, дублеры дважды выигрывали свое первенство, команда академии побеждала на неофициальных чемпионатах мира и Европы. Кроме того, мы заключили целый ряд соглашений о сотрудничестве с различными школами и институтами.
    Важный шаг - партнерство с клубом второго дивизиона «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое позволит нашей молодежи, переросшей дубль, прогрессировать и претендовать на попадание в основу. Считаю, что передаю клуб новым руководителям в хорошем состоянии, желаю им не останавливаться на достигнутом, покорять с «Динамо» новые вершины!» - сказал Ротенберг.

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    Источник: ТАСС

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    17.07.2015 16:47
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 18 июля 2015, 03:54

      Уже кто в это д-но только не вкладывал мильены - толку как не было так и нет - прав был Радимов)))

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июля 2015, 00:18

      Ротенберги платить не хотят за Динамо. ВТБ им предложил внести свою долю, но они сослались на "принцип Нипеля" во всем , что касается денег,- денежные потоки только в одну сторону: от вас к нам,
      Обратно никак не получится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Chavez 18 июля 2015, 00:09

      А сына куда? За такое надо лишать родительских прав...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Змея 17 июля 2015, 21:53

      наигрался и бросил , РЕДИСКА !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      yaustal039 17 июля 2015, 21:32

      Рылами не вышли Для Петровского Парка ! Скатертью дорожка и отпрыска незабутьте прихватить !

      1
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      Рейтинг: +42

      yaustal039 17 июля 2015, 21:30

      Ни че се хоршее состояние ?! , с такими то Долгами ! Спасибо конечно !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      mondm 17 июля 2015, 21:25

      Кому продал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 17 июля 2015, 21:09

      Что-то пошло не так...

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 19:10

      пока-пока

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 17 июля 2015, 18:50

      вот и славненько, сосредоточенный ты наш...)))

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