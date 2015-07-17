Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саного стал игроком «Аякса»

    Нападающий Яя Саного стал игроком «Аякса». В голландском клубе игрок будет выступать на правах аренды до конца июня 2016 года.
    В минувшем сезоне 22-летний нападающий провёл за «Арсенал» три матча в английской Премьер-лиге, а зимой на правах аренды перешёл в «Кристал Пэлас», где принял участие в 10 встречах.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Аякс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 15:45

      Правильно, пусть развивается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Шмавон 18 июля 2015, 06:08

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      YRunner 17 июля 2015, 22:24

      СаННого стал игроком «Аякса» Редакция: КоВВалев АнДДрей.Бомбардир рулит, но не выруливает(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 17 июля 2015, 18:38

      Все съебывают с этого недоклупика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      bestolochch 17 июля 2015, 17:57

      Аякс его научит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      qisi78 17 июля 2015, 17:44

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      cegmzy 17 июля 2015, 17:40

      Удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara 17 июля 2015, 17:26

      Потрясающие физ данные у игрока, но похоже он совсем деревянный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 17 июля 2015, 17:26

      Не знаю, куда смотрели в Аяксе, но по моему Саного это абсолютно бесперспективное дерево уровня французского пердива. )) Непонятно зачем было его брать, ему надо было оставаться АрсеНоле, там только такие и сидят. )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      dеigandre > Mоnоlo 17 июля 2015, 17:43

      Ну да...до Сольдадо ему далеко. 24 матча-1 гол...Тоттенхэм 30 млн за крутого форварда отдал,определенно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Vizor > Mоnоlo 17 июля 2015, 20:25

      Дак тупые же все, никчемные, нулёвые. Аякс, Арсенал - не клубы вовсе. Один Тоттенхэм проводит идеальную трансферную политику, движется в правильном направлении, является образцом для подражания. Ничего не выигрывать - это такой специальный ход клуба, чтобы скрыть реальную мощь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      wemuo 17 июля 2015, 17:19


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11