Нападающий Яя Саного стал игроком «Аякса». В голландском клубе игрок будет выступать на правах аренды до конца июня 2016 года.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: В минувшем сезоне 22-летний нападающий провёл за «Арсенал» три матча в английской Премьер-лиге, а зимой на правах аренды перешёл в «Кристал Пэлас», где принял участие в 10 встречах.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.