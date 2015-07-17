Саного стал игроком «Аякса»

Правильно, пусть развивается.
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Правильно, пусть развивается.
удачи
СаННого стал игроком «Аякса» Редакция: КоВВалев АнДДрей.Бомбардир рулит, но не выруливает(
Все съебывают с этого недоклупика
Аякс его научит!
Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)
Удачи
Потрясающие физ данные у игрока, но похоже он совсем деревянный
Не знаю, куда смотрели в Аяксе, но по моему Саного это абсолютно бесперспективное дерево уровня французского пердива. )) Непонятно зачем было его брать, ему надо было оставаться АрсеНоле, там только такие и сидят. )))
Дак тупые же все, никчемные, нулёвые. Аякс, Арсенал - не клубы вовсе. Один Тоттенхэм проводит идеальную трансферную политику, движется в правильном направлении, является образцом для подражания. Ничего не выигрывать - это такой специальный ход клуба, чтобы скрыть реальную мощь...
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