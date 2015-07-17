Ван Гаалу нужны еще два футболиста

Одного центрбека и одного напа.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что процесс комплектования команды не завершен. Голландец сказал, что хотел бы усилить еще две позиции.
Напомним, что манкунианцы в это межсезонье уже пополнились Бастианом Швайнштайгером, Маттео Дармианом и Морганом Шнейдерлином.
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