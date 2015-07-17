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    Ван Гаалу нужны еще два футболиста

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что процесс комплектования команды не завершен. Голландец сказал, что хотел бы усилить еще две позиции.

    «Ожидаю ли я еще приобретений? Я надеюсь. Думаю, мы еще не закончили. Это то, что я уже говорил на многих пресс-конференциях. Нам нужен баланс при выборе, и я думаю, что нам нужно улучшить, по крайней мере, еще две позиции. И при возможности мы должны сделать это.
    Но мы будем покупать игроков, которые поднимут наш уровень. Это будет решать руководство, но я должен быть уверен, что игрок может справиться с ритмом Премьер-лиги», – сказал Ван Гаал.

    Напомним, что манкунианцы в это межсезонье уже пополнились Бастианом Швайнштайгером, Маттео Дармианом и Морганом Шнейдерлином.

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    Источник: Goal.com

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    17.07.2015 16:06
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 15:41

      Одного центрбека и одного напа.

      0
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      Рейтинг: +93

      Deuced 18 июля 2015, 10:23

      из нападения кто кроме Руни остался?

      0
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      Рейтинг: +145

      artemka451 17 июля 2015, 23:29

      Ван Галу походу пиз...ей хороших надо!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      Ahli Sunna 17 июля 2015, 22:43

      Ван Гаал с молодыми ребятами Аякса добивался того чего не могут всякие Челси и МС с их составами из супер мега звёзд! да, и как играла Голландия на ЧМ под руководством Ван Гаала? ваши то физруки и этого не могут!

      0
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      Рейтинг: +27

      Genri 100 17 июля 2015, 21:31

      Дорогие БОЛЕЛЫ МЮ,не забываем что у МЮ есть впереди 4 потрясные игры,а афиши просто дух захватывает,если кто не помнит напоминаю
      17-июля клуб america
      21-июля клуб san jose
      25-июля клуб barselona
      29-июля клуб psg
      жду с нетерпение,удачи МЮ

      1
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 17 июля 2015, 21:27

      Шварцнегера ещё осталось подписать для полного комплекта,и норм

      0
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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 17 июля 2015, 20:35

      Ждём центрального защитника и нападающего мирового уровня

      0
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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool > ReD_MU_DeVIL 17 июля 2015, 21:29

      Кержаков подойдет?

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > My_Liverpool 17 июля 2015, 21:31

      этого перца мы вам уступим, вам больше подходит

      0
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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool > lobsterdam 17 июля 2015, 22:38

      Нам Супермарио хватает спасибо

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      Рейтинг: +198

      Smithy 17 июля 2015, 19:58

      отаменди берите на цз, рамос для вас слишком жирно

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 > Smithy 18 июля 2015, 08:35

      как защитник отаменди не хуже рамоса.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 17 июля 2015, 19:43

      Защитники новые нужны МЮ!

      0
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      Рейтинг: +9

      Батя_Курова 17 июля 2015, 18:37

      жалкий физрук даже сам себе состав набрать не может
      мумушня такая мумушня -нам нужно мы должны
      пресс-аташе!

      Болейте за челсю, валенки!

      -3
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