Ван Гаалу нужны еще два футболиста

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что процесс комплектования команды не завершен. Голландец сказал, что хотел бы усилить еще две позиции.

«Ожидаю ли я еще приобретений? Я надеюсь. Думаю, мы еще не закончили. Это то, что я уже говорил на многих пресс-конференциях. Нам нужен баланс при выборе, и я думаю, что нам нужно улучшить, по крайней мере, еще две позиции. И при возможности мы должны сделать это.

