Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каборе достиг договоренности с «Локомотивом»

    «Локомотив» достиг договоренности с 27-летним полузащитником «Кубани» Шарлем Каборе о его переходе в состав железнодорожников. Личный контракт игрока уже согласован. Однако москвичи пока не нашли компромисса по данному вопросу с краснодарцами. Сделка может быть оформлена через полторы-две недели.

    Хавбек перешел в «Кубань» из «Марселя» в 2013 году и с тех пор провел за краснодарцев 63 матча.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 15:08

      Хороший игрок, пригодится Локо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 14:32

      Попов, Каборе. Каким местом кубанцы думают?.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      loko7778 18 июля 2015, 10:18

      УДАЧИ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 18 июля 2015, 04:02

      Андрей Сергеевич будет не доволен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 18 июля 2015, 00:30

      опа, Джигурда!!!


      хорошее приобретение.
      вот нападающего забивного ещё бы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      artemka451 17 июля 2015, 23:23

      Хороший игрок, еще в том году хотел чтоб его взяли вместе с поповым, ндинга и каборе, интересно посмотреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      andrefino13 17 июля 2015, 18:53

      Локомотив хотел Каборе купить в прошлом сезоне,но тогда Кубани нужно было остаться в Премьер Лиге,не продали.Сейчас скорее всего продадут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 18:53

      Вот и замечательно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 18:25

      всё течёт..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      dokom 17 июля 2015, 18:21

      Справедливо. Как они с шестью россиянами чемпионат играть будут не нарушая квоты 6-5.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +145

      artemka451 > dokom 17 июля 2015, 23:27

      Очень просто _ защита-Шишкин,Логашов, Пейчинович(дюрица),Чарли!!!пз-Касаев,ндинга,Каборе,самедов,Миранчук!!!Нап-Ньяссе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      za logiku > dokom 20 июля 2015, 20:00

      Полузащита может быть вся русская: Тарасов, шешуков, миранчук, касаев... Воротчики русские и Шишкин...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11