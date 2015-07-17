Каборе достиг договоренности с «Локомотивом»

«Локомотив» достиг договоренности с 27-летним полузащитником «Кубани» Шарлем Каборе о его переходе в состав железнодорожников. Личный контракт игрока уже согласован. Однако москвичи пока не нашли компромисса по данному вопросу с краснодарцами. Сделка может быть оформлена через полторы-две недели.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Хавбек перешел в «Кубань» из «Марселя» в 2013 году и с тех пор провел за краснодарцев 63 матча.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.