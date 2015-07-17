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    Марио Фернандес: «Хорошо, что не достался «Фенербахче»

    Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал итоги жеребьевски квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником армейцев стала пражская «Спарта».

    «Конечно, мы все наблюдали за жеребьёвкой. Была в голове мысль, что «Фенербахче» — самая сильная команда из всех, что могли нам попасться на этой стадии. Наверное, хорошо, что этого не произошло, но в то же время, разумеется, мы готовы были к любому сопернику. О «Спарте» не могу сказать много, но уже на этой стадии Лиги чемпионов простых соперников быть не может.

    Мы отнесёмся к оппонентам с большим уважением. В то же время мы абсолютно верим в свои силы. Нам предстоит непростое двухматчевое противостояние, и мы приложим максимум усилий, чтобы пройти в следующий раунд», - цитирует Фернандеса официальный сайт ЦСКА.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.07.2015 14:36
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 15:00

      Армейцам удачи, должны пройти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 17 июля 2015, 19:59

      Для цска и Спарта - космос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Evgenii333 17 июля 2015, 18:37

      а сколько раундов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      Ice van Reed > Evgenii333 17 июля 2015, 19:09

      2

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 17 июля 2015, 18:19

      Если хочешь чего то добиться не важно с кем играть,главное настрой и работа на совесть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 июля 2015, 18:00

      Вам ли бояться ? Вы чемпиона Англии, на его поле выносили. пусть такие команды боятся те,для кого Сант Гален-непроходимая команда

      4
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      Рейтинг: +61

      Che84G 17 июля 2015, 17:46

      Счастье у коней, что Фенер не достался, а Спартак пару лет назад турков спокойно проходил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      DAD81 > Che84G 18 июля 2015, 01:00

      Ну ты уж не преувеличивай. Как раз не спокойно там все было - на тоненького.

      0
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      Рейтинг: +5

      wemuo 17 июля 2015, 17:28


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 17 июля 2015, 17:27

      Вам и Спарты за глаза хватит ))

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      Рейтинг: +198

      Smithy > spartach n1 17 июля 2015, 20:04

      А когда в лиге чемпионов играет спортак?

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 17 июля 2015, 17:17

      А ведь Спартак и тренеришка не так уж давно проходили турков

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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga 17 июля 2015, 16:58

      потом еще 4 раунд, верно?

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