Определились соперники "Рубина" и "Краснодара" в Лиге Европы

"Рубин" и "Краснодар" узнали своих соперников по квалификационному раунду Лиги Европы. Команда из Казани встретится с австрийским "Штурмом". Соперником подопечных Кононова станет победитель пары "Слован" (Братислава) - "Университи Колледж".

Матчи состоятся 30 июля и 6 августа, а жеребьевка раунда плей-офф пройдет 7 августа.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.