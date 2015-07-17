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    Определились соперники "Рубина" и "Краснодара" в Лиге Европы

    "Рубин" и "Краснодар" узнали своих соперников по квалификационному раунду Лиги Европы. Команда из Казани встретится с австрийским "Штурмом". Соперником подопечных Кононова станет победитель пары "Слован" (Братислава) - "Университи Колледж".

    Матчи состоятся 30 июля и 6 августа, а жеребьевка раунда плей-офф пройдет 7 августа.

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    Источник: УЕФА

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    17.07.2015 14:24
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    Комментарии203
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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 23 июля 2015, 13:04

      очень сильные соперники ЛЕ вряд ли мы их пройдем но мы болеем и держим кулаки ща наших но вряд ли наши пройдут ну посмотрим а мльтп

      0
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      Рейтинг: +114

      denmig 23 июля 2015, 12:25

      быки пройдут а вот звезда - вряд ли с таким тренерком

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      apostol18 20 июля 2015, 01:35

      Краснодар-мы лучшие!!!Краснодар-мы победим!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 19 июля 2015, 19:20

      Удачи "Рубину" и "Краснодару"!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      NANE 18 июля 2015, 18:55

      а когда ставки появется

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 июля 2015, 18:49

      НАдо проходить таких соперников

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 18 июля 2015, 16:25

      Проходимые соперники!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 14:58

      Снова австрийская проблема...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 июля 2015, 14:21

      Рубину не повезло.

      0
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 13:29

      Буду болеть за Краснодарскую дружину.

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