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    Соперником ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов стала пражская «Спарта»

    Состолась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником московского ЦСКА стала пражская "Спарта". Первый матч пройдет в Москве 28 или 29 июля.

    В остальных парах "пути не чемпионов" встретятся:

    "Панатинаикос" - "Брюгге"
    "Янг Бойз" - "Монако"
    "Рапид" - "Аякс"
    "Фенербахче" - "Шахтер"
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    Источник: УЕФА

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    17.07.2015 13:35
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    Комментарии443
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      Рейтинг: +164

      spartak11 23 июля 2015, 07:19

      ох "АИКНИТСЯ" коням спарта))

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      Рейтинг: +354

      REDAT 21 июля 2015, 19:00

      Удачи ♞ЦСКА♞ против пражской "Спарты" ▂ ▃ ▅ ▆ █ …..________________
      ……/ ;;;;;;_(___)_"ЦСКА"________|]******* 2- 1 "Спарта"
      …./ __===_____________/
      …..) /—–(_((__) /
      ….//——0,——-
      _.//——//
      .//____/







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      Рейтинг: +17

      Tibiks 20 июля 2015, 10:45

      Спарта опасна ,но и не смертельно для Коней,могло быть и хуже,- Фенер, Аякс,Шахта.Последних скорей всего ждёт ЛЕ,где они вполне могут поборотса за кубок.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 07:43

      проходная команда!

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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 19 июля 2015, 19:42

      посмотрим

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      Рейтинг: +76

      Шмавон 19 июля 2015, 16:54

      лучше и не придумаешь повезло

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      Рейтинг: +14

      Муслим90 18 июля 2015, 13:18

      Повезло армейцам

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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 13:16

      Должны проходить.

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      Рейтинг: +14

      SZ 18 июля 2015, 10:56

      Спарта из разряда команд не дающих играть, вязкая середина поля, под стать такая же защита. Если у ЦС физики не хватит, то далее пройдет Спарта, просто тупо перебегают ЦС на дистанциях.
      Нашим удачи и терпения, no relax.

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      Рейтинг: +10

      pool.m 18 июля 2015, 09:07

      Пройдём!!

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