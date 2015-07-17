Соперником ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов стала пражская «Спарта»

ох "АИКНИТСЯ" коням спарта))
Состолась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником московского ЦСКА стала пражская "Спарта". Первый матч пройдет в Москве 28 или 29 июля.
В остальных парах "пути не чемпионов" встретятся:
Состолась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником московского ЦСКА стала пражская "Спарта". Первый матч пройдет в Москве 28 или 29 июля.
В остальных парах "пути не чемпионов" встретятся:
ох "АИКНИТСЯ" коням спарта))
Удачи ♞ЦСКА♞ против пражской "Спарты" ▂ ▃ ▅ ▆ █ …..________________
……/ ;;;;;;_(___)_"ЦСКА"________|]******* 2- 1 "Спарта"
…./ __===_____________/
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Спарта опасна ,но и не смертельно для Коней,могло быть и хуже,- Фенер, Аякс,Шахта.Последних скорей всего ждёт ЛЕ,где они вполне могут поборотса за кубок.
проходная команда!
посмотрим
лучше и не придумаешь повезло
Повезло армейцам
Должны проходить.
Спарта из разряда команд не дающих играть, вязкая середина поля, под стать такая же защита. Если у ЦС физики не хватит, то далее пройдет Спарта, просто тупо перебегают ЦС на дистанциях.
Нашим удачи и терпения, no relax.
Пройдём!!