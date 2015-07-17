Соперником ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов стала пражская «Спарта»

Состолась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником московского ЦСКА стала пражская "Спарта". Первый матч пройдет в Москве 28 или 29 июля.



В остальных парах "пути не чемпионов" встретятся:





"Панатинаикос" - "Брюгге"

"Янг Бойз" - "Монако"

"Рапид" - "Аякс"

"Фенербахче" - "Шахтер"

