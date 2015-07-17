«Зенит» объявил о продлении контракта с Нету

Педаль. Позорище бородатое.
Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету будет выступать в команде до конца сезона 2018-19. Игрок продлил соглашение с клубом еще на два года.
Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету будет выступать в команде до конца сезона 2018-19. Игрок продлил соглашение с клубом еще на два года.
Педаль. Позорище бородатое.
Вынести мяч не может , но зато привезти гол - это запросто! Радуйтесь москвичи , маленький шанс у вас есть !
Из ума выжили совсем, чтоли?
и мне интересно,зачем он нужен ?!?!
Нету ??? Зачем он нужен ? Позор !
Прозрение пришло!АВБ заявил о гибели российского футбола при схеме 6+5! Он не видит очевидного наша молодёжь играет на уровне лучших сборных Европы!АВБ пора домой вместе с Нету и Данни!
Пора наигрывать наших отечественных игроков!Нету и АВБ - домой!
бред
Нету и АВБ не уровень еврокубков! Наши громкие победы пришли с Аршавиным и компани! Сейчас наши громят на u-19 в Европе, они должны получить места на поле!Это наше настоящее и будущие , но АВБ видит только своих середняков и этим он тормозит развитие клуба!
Глупо продлевать конуакт с Нету и не наигрывать своих ребят. Разве у Нету уровень еврокубков?Пора задуматься о политике АВБ в Зените...Легионеры должны иметь уровень Гарая и Халка , остальные места на поле должны получать лучшие наши игроки ! Следите за нашей сборной где наша сборная u -19 вышла в финал , вот этих ребят нам необходимо наигрывать господа Газпром, а не средняков легов , друзей АВБ !