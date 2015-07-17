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    «Зенит» объявил о продлении контракта с Нету

    Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету будет выступать в команде до конца сезона 2018-19. Игрок продлил соглашение с клубом еще на два года.

    Луиш Нету присоединился к "Зениту" в начале 2013 года. В составе сине-бело-голубых португалец стал чемпионом России, двукратным серебряным призером страны и обладателем Суперкубка России. За сборную Португалии будучи игроком "Зенита" провел 9 матчей.
    В общей сложности Нету провел 79 матчей в составе сине-бело-голубых и забил один мяч.
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    Источник: ФК «Зенит»

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    17.07.2015 13:12
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    Комментарии100
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      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa 20 июля 2015, 19:24

      Педаль. Позорище бородатое.

      0
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      Рейтинг: +10

      aleksey151 19 июля 2015, 11:32

      Вынести мяч не может , но зато привезти гол - это запросто! Радуйтесь москвичи , маленький шанс у вас есть !

      0
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      Рейтинг: +86

      wingback 18 июля 2015, 16:34

      Из ума выжили совсем, чтоли?

      0
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      Рейтинг: +12

      AntonioZsp 18 июля 2015, 14:28

      и мне интересно,зачем он нужен ?!?!

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 18 июля 2015, 10:46

      Нету ??? Зачем он нужен ? Позор !

      0
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      Рейтинг: +35

      gracie 18 июля 2015, 10:39

      Прозрение пришло!АВБ заявил о гибели российского футбола при схеме 6+5! Он не видит очевидного наша молодёжь играет на уровне лучших сборных Европы!АВБ пора домой вместе с Нету и Данни!

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      Рейтинг: +35

      gracie 18 июля 2015, 10:14

      Пора наигрывать наших отечественных игроков!Нету и АВБ - домой!

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 17 июля 2015, 22:40

      бред

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      Рейтинг: +35

      gracie 17 июля 2015, 20:10

      Нету и АВБ не уровень еврокубков! Наши громкие победы пришли с Аршавиным и компани! Сейчас наши громят на u-19 в Европе, они должны получить места на поле!Это наше настоящее и будущие , но АВБ видит только своих середняков и этим он тормозит развитие клуба!

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      Рейтинг: +35

      gracie 17 июля 2015, 19:49

      Глупо продлевать конуакт с Нету и не наигрывать своих ребят. Разве у Нету уровень еврокубков?Пора задуматься о политике АВБ в Зените...Легионеры должны иметь уровень Гарая и Халка , остальные места на поле должны получать лучшие наши игроки ! Следите за нашей сборной где наша сборная u -19 вышла в финал , вот этих ребят нам необходимо наигрывать господа Газпром, а не средняков легов , друзей АВБ !

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