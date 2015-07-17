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    Симонян:«В Китае Капелло предлагали в три раза больше»

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян заявил, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло имел предложение о контракте из Китая в три раза превышающее российское, но ответил отказом. Недавно итальянский специалист разорвал контракт с РФС по взаимной договоренности.
    "Ему предлагал китайский клуб, как мне сказали, в три раза больше, чем у него был контракт здесь. Он отказался, потому что решил время посвятить России", – заявил Симонян.

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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 12:50
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    Комментарии85
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      Рейтинг: +14

      SZ 20 июля 2015, 01:56

      Ничего удивительного, там и денег на руках больше.

      0
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      Рейтинг: +133

      Чист 18 июля 2015, 13:07

      умываются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 20:32

      сразу всех успокоил!

      0
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      Рейтинг: +73

      SanitarForest 17 июля 2015, 20:20

      И?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 17 июля 2015, 18:05

      Ехал бы в Китай.Там его уровень!Весь бы Китай развалил.Ха ха ха Не в деньгах счастья а в их количестве если бы он любил футбол он бы отказал бы и не стал брать компенсацию!!!!!А так все пустые слова я хотел помочь России развалил деньги забрал жучек не отказал

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 17 июля 2015, 17:58

      ну и что, нужно смотреть не на единых выскочек, а на адекватное большинство

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      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 17:49

      слава тренеру! он задумал опустить именно нашу сборную, и не отступил от благородного замысла!

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 17 июля 2015, 17:26

      И что теперь?в лохах то вы остались а не китайцы

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 17 июля 2015, 16:46

      Хватит искать отмазки .....всех долой!!! Хоть бы один честно сказал, что мол виноваты , что обмишурились. Так нет, как водичка с гусей!!!

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      Рейтинг: +108

      VLR123 17 июля 2015, 16:29

      Симонян, ну не юлю, не солидно! На косячил-ОТВЕТЬ!

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