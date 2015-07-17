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    Румменигге не исключает приобретение «Баварией» Ди Марии

    Мюнхенская "Бавария" может приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Анхеля ди Марию. Председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге не исключает подобное развитие событий.
    "Я ничего не хотел бы опровергать", -цитирует Румменигге Sport1.

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    Источник: Sport1.de

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    17.07.2015 12:25
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +21

      vick-veter 18 июля 2015, 23:30

      Смысл

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      Рейтинг: +18

      Рустам Хусейнов 18 июля 2015, 09:18

      Ди Марию надо купить и точка.

      0
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      Рейтинг: +18

      Рустам Хусейнов 18 июля 2015, 09:13

      привет Бавария

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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 18 июля 2015, 08:55

      Лучше бы вообще не писали эту новость. Как в воду пукнул

      0
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      Рейтинг: +77

      darkhan1968 17 июля 2015, 23:09

      фильм продолжается

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      Рейтинг: +662

      Triem 17 июля 2015, 22:12

      И что?!

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      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 20:35

      тоже неоднозначно

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      Рейтинг: +14

      InDaDream 17 июля 2015, 18:00

      Не нужен

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 17 июля 2015, 17:13

      Готовь тогда больше 80 млн евро , хотя если Ди Мария на самом деле уйдет , то упадет в глазах многих .

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      Рейтинг: +39

      Lion in Zion 17 июля 2015, 15:19

      Лучше, конечно, Гризманна. Но ди Мария, разумеется, лучше, чем ничего.

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