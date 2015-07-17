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    «Спорт Экспресс»: Ротенберг покинет «Динамо»

    Борис Ротенберг в ближайшее время покинет пост президента "Динамо", а сама должность, скорее всего, будет упразднена.

    Вместе с тем Владимир Проничев займет пост председателя совета директоров бело-голубых, который в настоящее время занимает Василий Титов.
    Напомним, что в "Динамо" уже произошли некоторые изменения. На этой неделе клуб покинул главный тренер Станислав Черчесов, а его место занял спортивный директор Андрей Кобелев, пришедший в "Динамо" вместо Гурама Аджоева.
    Внеочередное собрание акционеров "Динамо" намечено на 10 сентября, после чего окончательно должна стать известна новая стратегия управления клубом и будут определены держатели пакетов акций бело-голубых.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2015 11:51
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    Комментарии58
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 20:37

      не жалко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 17 июля 2015, 19:49

      посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Piramidon 17 июля 2015, 18:08

      Президентом Динамо,назначен Ашот из шашлычной Южного Бутово!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Батигол 17 июля 2015, 16:52

      Ничего страшного!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 17 июля 2015, 16:28

      Кто же таких людей то убирает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 17 июля 2015, 16:21

      Изменения настораживают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 17 июля 2015, 15:56

      процесс пошёл...))

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 15:42

      Кто будет главным спонсором?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > sir_Alex 17 июля 2015, 16:26

      Кто и был.
      Ротен ни копейки своей не вложил.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Борисыч1 17 июля 2015, 17:25

      А кто был? ВТБ?

      0
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      Рейтинг: +1054

      sir-5 17 июля 2015, 15:42

      Всех Вротенбергов надо гнать.

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      Рейтинг: +277

      ц > sir-5 17 июля 2015, 15:54

      Да младшенький то пусть остаётся, лучше братишку из ХК прихватил бы.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 17 июля 2015, 15:24

      Генерал сменил банкира. тревожно

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