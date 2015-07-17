«Спорт Экспресс»: Ротенберг покинет «Динамо»

Борис Ротенберг в ближайшее время покинет пост президента "Динамо", а сама должность, скорее всего, будет упразднена.



Вместе с тем Владимир Проничев займет пост председателя совета директоров бело-голубых, который в настоящее время занимает Василий Титов.

Напомним, что в "Динамо" уже произошли некоторые изменения. На этой неделе клуб покинул главный тренер Станислав Черчесов, а его место занял спортивный директор Андрей Кобелев, пришедший в "Динамо" вместо Гурама Аджоева.



Внеочередное собрание акционеров "Динамо" намечено на 10 сентября, после чего окончательно должна стать известна новая стратегия управления клубом и будут определены держатели пакетов акций бело-голубых.