Футболисты сборной России подарили Капелло картину известного художника

Футболисты сборной России подарили бывшему главному тренеру команды Фабио Капелло картину известного художника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

"Футболисты подарили Капелло картину известного отечественного художника, а его жене - огромный букет цветов", - сообщил источник.



Сообщается, что вчера экс-главный тренер национальной команды попрощался с игроками на ужине в одном из московских ресторанов.

Свой пост специалист покинул 14 июля. Ранее СМИ сообщали, что Капелло получит от РФС 6 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение договора, ещё 2 миллиона выплатят его помощникам.