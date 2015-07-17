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    Футболисты сборной России подарили Капелло картину известного художника

    Футболисты сборной России подарили бывшему главному тренеру команды Фабио Капелло картину известного художника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
    "Футболисты подарили Капелло картину известного отечественного художника, а его жене - огромный букет цветов", - сообщил источник.

    Сообщается, что вчера экс-главный тренер национальной команды попрощался с игроками на ужине в одном из московских ресторанов.
    Свой пост специалист покинул 14 июля. Ранее СМИ сообщали, что Капелло получит от РФС 6 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение договора, ещё 2 миллиона выплатят его помощникам.
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    Источник: ТАСС

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    17.07.2015 11:46
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +145

      artemka451 17 июля 2015, 23:18

      И эти четверо пусть вместе с ним уеб....Т!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +226

      salaga 17 июля 2015, 21:32

      Картина маслом: Фабио кинул РФС на 6 лимонов.

      1
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      Рейтинг: +42

      Trezeguet 17 июля 2015, 20:45

      Ужин небось был за счет РФС! Россия - щедрая душа!

      0
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      Рейтинг: +239

      fcspartak 17 июля 2015, 17:45

      А название у картины "Болельщики сб. Алжира светят Акинфееву лазером в глаз?"

      0
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      ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 > fcspartak 17 июля 2015, 17:55

      Как ты допер?

      1
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > fcspartak 17 июля 2015, 20:28

      тогда уж диптих (т.е. из двух картин). вторая: македонский фанатик мечет бутылку в голову Акинфеева.

      0
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 17 июля 2015, 17:43

      Пусть еще осыплят его лепестками роз,устроят праздничный салют и расцелуют напоследок

      2
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > AlexKane 17 июля 2015, 20:30

      а еще - хор девственниц споет "Санта-Лючия" под аккомпанемент оркестра балалаечников.

      0
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 17 июля 2015, 16:47

      Пришло то только четверо - Керж с картиной, Кокорин, Самед и Береза.

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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды > gentlewolf 18 июля 2015, 00:14

      у остальных видимо ещё остались стыд и совесть

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      Рейтинг: +77

      bezymec 17 июля 2015, 16:43

      Надо было всем наху...ся в этом кабаке и такую ему пиз....ну подарить на прощание!Чтобы запомнил Россию-матушку!А то опять нас поимели на бабки!3 года доил и в окончание развел как лохов!Под суд[кю]ей,которые заключали с ним контракт!

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      Рейтинг: +80

      Доктор Шмурге 17 июля 2015, 16:30

      Человеку заплатили почти 1 000 000 000 рублей. чтобы он НЕ тренировал сборную РФ по футболу. И картину подарили вдобавок. У идиотизма нет границ.

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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 17 июля 2015, 16:04

      бабе цветы, детям мороженое...

      З.Ы. дону Фабии для полного счастья к 40 лямам еврофантиков как раз картины и не хватало...

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      Рейтинг: +1054

      sir-5 17 июля 2015, 15:44

      НЕужели картина "Футболисты сборной России пишут письмо итальянскому главнюку"???

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