Футболисты сборной России подарили Капелло картину известного художника

И эти четверо пусть вместе с ним уеб....Т!!!!!!
Сообщается, что вчера экс-главный тренер национальной команды попрощался с игроками на ужине в одном из московских ресторанов.
И эти четверо пусть вместе с ним уеб....Т!!!!!!
Картина маслом: Фабио кинул РФС на 6 лимонов.
Ужин небось был за счет РФС! Россия - щедрая душа!
А название у картины "Болельщики сб. Алжира светят Акинфееву лазером в глаз?"
Пришло то только четверо - Керж с картиной, Кокорин, Самед и Береза.
у остальных видимо ещё остались стыд и совесть
Надо было всем наху...ся в этом кабаке и такую ему пиз....ну подарить на прощание!Чтобы запомнил Россию-матушку!А то опять нас поимели на бабки!3 года доил и в окончание развел как лохов!Под суд[кю]ей,которые заключали с ним контракт!
Человеку заплатили почти 1 000 000 000 рублей. чтобы он НЕ тренировал сборную РФ по футболу. И картину подарили вдобавок. У идиотизма нет границ.
бабе цветы, детям мороженое...
З.Ы. дону Фабии для полного счастья к 40 лямам еврофантиков как раз картины и не хватало...
НЕужели картина "Футболисты сборной России пишут письмо итальянскому главнюку"???