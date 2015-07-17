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    «Терек» презентовал новую форму на сезон

    "Терек" на своем официальном сайте представил новую форму на сезон-2015/16.

    По традиции домашний комплект экипировки выполнен в зеленом цвете, а выездной – в белом. Напомним, что в минувшем сезоне грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 37 очков.



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    Источник: ФК «Ахмат»

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    17.07.2015 11:41
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    Комментарии98
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      Рейтинг: +14

      Муслим90 18 июля 2015, 13:13

      Форма не очень...слишком много рекламы))Массери мархнаш Дала къобал дойл

      0
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      Рейтинг: +16

      Wolkobrat 18 июля 2015, 01:04

      Насчет формы, то, есть где и Маурисио. На [ссылки запрещены, читайте правила] Вчера еще там узнал об этом.

      0
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      Рейтинг: +16

      Wolkobrat 18 июля 2015, 01:00

      Ассаламу 1алайкум!!! всех Мусульман с праздником!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      roboto 17 июля 2015, 19:57

      Мусульман с праздником

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 17 июля 2015, 19:51

      Мархнаш Дала къобал дойла. Хьегна хало Дала меле язйойла юх шарах кхаба а даста а Дала иман могшалл а лойла.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      рус фан 17 июля 2015, 19:38

      Болел Терека с праздником поздравляю. Форма так себе без излишеств как говорится, могли бы хоть фальш черкески изобразить что ли.

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      Рейтинг: +194

      l1l1 17 июля 2015, 18:59

      Красивая

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 17 июля 2015, 18:19

      остальные не хотели чтоли фоткаться??

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц > АрсенБурбулятр 17 июля 2015, 18:28

      Наверное религия не позволяет.

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      Рейтинг: +335

      Поц 17 июля 2015, 17:37

      Скучно. Белое,зеленое... Вот когда Терек в розовом будет, тогда понятно, жизнь не стоит на месте. А пока всё предсказуемо, убого, скучно.

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      Рейтинг: +296

      Raulya > Поц 17 июля 2015, 18:09

      Терек в розовой точно никогда не будет...

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      Рейтинг: +13

      Анжи-Милан 17 июля 2015, 17:24

      красивая форма

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