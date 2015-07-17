Аршавин: «Мое имя будет заставлять меня играть на хорошем уровне»

Аршавин: "Ну, если Я не оправдал Ваши ожидания, это Ваши проблемы"
ААААА Ха Ха Ха :~))
Аршавин: "Ну, если Я не оправдал Ваши ожидания, это Ваши проблемы"
ААААА Ха Ха Ха :~))
Сыграл неплохо на ЕВРО 2008 и уже "имя"?
Прям такое уж великое имя
Зенит - хуйня
Мое имя будет мне помогать играть лучше, а отравление чипсами - хуже. думаю сыграю средне.
Аршавин: «Мои чипсы будут заставлять меня играть на хорошем уровне»
И что мне от любви осталось ныне, Только имя... ))
Вот только по полю на скорости перемещаться позволяет не имя, а дыхалка и ноги. И как раз с последними у Эндрю уже давно проблемы.
Хочется в это верить.
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