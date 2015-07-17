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    Аршавин: «Мое имя будет заставлять меня играть на хорошем уровне»

    Нападающий Андрей Аршавин, подписавший однолетний контракт с "Кубанью", поделился впечатлениями от Краснодара, а также признался, что по некоторым причинам его переход в краснодарскую команду немного затянулся:
    "Мое имя только будет заставлять меня играть на хорошем уровне, потому что я не хочу, чтобы в газетах или болельщики меня поливали. В Краснодаре любят футбол, это точно. Здесь всегда на матчи приходило много народа. Если бы еще трибуну, которая за воротами, пододвинуть ближе к полю, тогда вообще было бы хорошо.
    Я поговорил со своим дядей, который выступил в роли агента. Он спросил меня: "Ты не против пойти в "Кубань"?" Я ответил, что, в принципе, соглашусь, наверное. По тем или иным причинам мой переход немножко затягивался", - сказал Аршавин в интервью клубному телевидению.
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    Источник: ФК «Кубань»

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    17.07.2015 11:37
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 17 июля 2015, 20:02

      Аршавин: "Ну, если Я не оправдал Ваши ожидания, это Ваши проблемы"

      ААААА Ха Ха Ха :~))

      0
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 17 июля 2015, 17:38

      Сыграл неплохо на ЕВРО 2008 и уже "имя"?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 17 июля 2015, 17:37

      Прям такое уж великое имя

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 17 июля 2015, 17:09

      Зенит - хуйня

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 17 июля 2015, 16:39

      Мое имя будет мне помогать играть лучше, а отравление чипсами - хуже. думаю сыграю средне.

      1
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      Рейтинг: +25

      Севастопольский 17 июля 2015, 16:39

      Аршавин: «Мои чипсы будут заставлять меня играть на хорошем уровне»

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      xslayer 17 июля 2015, 16:37

      И что мне от любви осталось ныне, Только имя... ))

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      Рейтинг: +74

      Linxform 17 июля 2015, 16:00

      Вот только по полю на скорости перемещаться позволяет не имя, а дыхалка и ноги. И как раз с последними у Эндрю уже давно проблемы.

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      Рейтинг: +1532

      starche 17 июля 2015, 14:52

      Хочется в это верить.

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      Рейтинг: +7

      polc85 17 июля 2015, 14:47

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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