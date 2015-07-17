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    Бартомеу: «Можем отдать Турана в аренду в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов»

    Президент "Барселоны" Хозеп Бартомеу сообщил, что клуб рассматривает возможность отпустить полузащитника Арда Турана в аренду.
    "Мы можем отдать Турана в аренду, такой вариант существует. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принмать Луис Энрике. Если Туран уйдет в аренду, то в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов. Что касается Видаля, он уже решил, что не пойдет в аренду и будет тренироваться с командой", - сказал Бартомеу.
    Напомним, новички "Барселоны" не смогут играть за клуб до января 2016 года из-за запрета на трансферы.
    Ранее Туран заявил, что не хочет уходить в аренду и готов тренироваться с командой до 2016 года.
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    Источник: Skysports

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    17.07.2015 11:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +236

      Igo0rek 17 июля 2015, 16:49

      А мнение Турана, который хочет полгода адаптироваться в Барсе, по ходу вообще никто не учитывает)

      2
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      Рейтинг: +7

      polc85 17 июля 2015, 14:49

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
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      Рейтинг: +63

      Pleafant 17 июля 2015, 13:33

      И Видаль и Туран знали,что идут в команду,где им места нет,однако погнались за длинным евро.Но зачем это сделала Барса? И как же пресловутый фейр плей?

      0
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      Рейтинг: +81

      Dim64f1121 17 июля 2015, 13:31

      в силу запрета на выступление даже в товарняках,может и стоит подумать об оренде

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 17 июля 2015, 12:03

      в спартак!!

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 17 июля 2015, 11:52

      игра за барсу того стоит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 17 июля 2015, 11:41

      принмать - думую редакторам стоит научиться печатать, а потом работать устраиваться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 11:39

      В "Эйбар"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      jet_set 17 июля 2015, 11:37

      А как же слова о привыкании к философии Барсы, к балету, к танцам, к театру?

      8
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      Рейтинг: +29

      BARCEJIONA > jet_set 17 июля 2015, 12:44

      когда каждый раз увижу твои коментарии мне жалко тебя

      6
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      Рейтинг: +40

      JonSnow > jet_set 17 июля 2015, 14:36

      как видишь их нету, ибо это твои фантазии)

      1
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > jet_set 18 июля 2015, 10:32

      сгинь сатана!

      0
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      Рейтинг: +77

      Lugo-Chelsea 17 июля 2015, 11:37

      Милан, Интер , Ливерпуль самое то для Турка.

      0
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