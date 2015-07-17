Бартомеу: «Можем отдать Турана в аренду в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов»

Президент "Барселоны" Хозеп Бартомеу сообщил, что клуб рассматривает возможность отпустить полузащитника Арда Турана в аренду.

"Мы можем отдать Турана в аренду, такой вариант существует. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принмать Луис Энрике. Если Туран уйдет в аренду, то в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов. Что касается Видаля, он уже решил, что не пойдет в аренду и будет тренироваться с командой", - сказал Бартомеу.

Напомним, новички "Барселоны" не смогут играть за клуб до января 2016 года из-за запрета на трансферы.