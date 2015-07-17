Бартомеу: «Можем отдать Турана в аренду в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов»

А мнение Турана, который хочет полгода адаптироваться в Барсе, по ходу вообще никто не учитывает)
А мнение Турана, который хочет полгода адаптироваться в Барсе, по ходу вообще никто не учитывает)
Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)
И Видаль и Туран знали,что идут в команду,где им места нет,однако погнались за длинным евро.Но зачем это сделала Барса? И как же пресловутый фейр плей?
в силу запрета на выступление даже в товарняках,может и стоит подумать об оренде
в спартак!!
игра за барсу того стоит
принмать - думую редакторам стоит научиться печатать, а потом работать устраиваться
А как же слова о привыкании к философии Барсы, к балету, к танцам, к театру?
Милан, Интер , Ливерпуль самое то для Турка.