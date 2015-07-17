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    Чернов: «Когда забил грекам, даже немного растерялся, как праздновать гол»

    Защитник ЦСКА и юношеской сборной (до 19 лет) России Никита Чернов после победы над командой Греции (4:0) в полуфинале юношеского чемпионата Европы, в котором ему удалось забить два мяча, рассказал, кому посвятил свои голы:
    "Эмоции только положительные! Рад и командной победе, и тому, что удалось оформить дубль. Не помню, когда последний раз забивал два мяча в одной встрече и случалось ли это вообще. Но должен отметить, что на меня были сделаны две отменные подачи, поэтому мне оставалось лишь подставить голову и отправить мяч в ворота.
    Когда забил, даже немного растерялся, как праздновать. Вообще, у меня был уговор с мамой, что если забью, подбегу к камере и помашу ей, но забыл это сделать. Поэтому голы посвящаю всем, кто верил в меня: родным и близким, каждому болельщику без исключения.
    После такой победы эйфории нет. Ее не может быть. На финал у нас у всех запредельный настрой. Предвосхищая вопросы прессы о фаворите решающего матча, отмечу, что тут его нет. Кто больше захочет, тот и выиграет", - цитирует Чернова пресс-служба ЦСКА.
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    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.07.2015 11:02
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 17 июля 2015, 18:43

      Главное не сбавлять обороты.

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      Рейтинг: +80

      Доктор Шмурге 17 июля 2015, 16:34

      когда последний раз у первой сборной был запредельный настрой?

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 17 июля 2015, 15:01

      Нужно в аренду сдать его, чтобы в основе играл, а Васина в основу наигрывать!

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      Рейтинг: +7

      polc85 17 июля 2015, 14:50

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +57

      NEOn13 17 июля 2015, 13:38

      молодец

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 17 июля 2015, 13:23

      д

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      Рейтинг: +11

      4 walls 17 июля 2015, 13:16

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      Рейтинг: +631

      mat73 17 июля 2015, 12:59

      Обманул маму,нехорошо!
      А вобще, удачи конечно, и дальше!

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      Рейтинг: +109

      ПФК ЦСКА 1979 17 июля 2015, 12:33

      Все ребята молодцы!
      П.С Всех мусульман с праздником Ураза Байрам!!!

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 17 июля 2015, 12:33

      Молодец,Никита!Удачи!

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