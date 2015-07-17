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    Бенитес: «Сложно сказать, является ли Роналду лучшим в мире»

    Главному тренеру мадридского "Реала" Рафаэлю Бенитесу сложно ответить на вопрос о том, является ли нападающий его команды Криштиану Роналду лучшим футболистом мира. Наставник "сливочных" в связи с этим назвал имена и других игроков своего клуба:
    "Это было бы похоже на то, если бы я попросил свою дочь выбирать между отцом и матерью. Сложно ответить на этот вопрос. Роналду, Бэйл, Хамес, Иско и Бензема имеют очень высокий уровень. У меня есть проблема выбора между ними, но мне нравится такая проблема.

    В свое время я хотел прибрести Роналду для "Валенсии", когда он защищал цвета лиссабонского "Спортинга". Однако нам было сложно конкурировать с "Манчестер Юнайтед". И я натерпелся от него, когда работал в "Ливерпуле", так как Роналду играл на поле определяющую роль. А теперь это намного более опытный и зрелый футболист. Думаю, мы можем ограничиться тем, чтобы сказать, что он один из лучших игроков мира", - цитирует Бенитеса Marca.
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    Источник: Marca

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    17.07.2015 10:45
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    Комментарии98
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      Рейтинг: +16

      реал-король 22 июля 2015, 12:31

      В свое время я хотел прибрести Роналду, а потом я натерпелся от него, когда работал в "Ливерпуле".
      Значит завидует и не любит.

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 20 июля 2015, 10:42

      и это не осторожность а правильный ответ. Как можно сравнивать футболистов разных амплуа... роль защитника не мение важна. Речь может идти только о "лучшести" на конкретно взятой позиции и даже при такой постановке вопроса все будет относительно для разных тактик и манер игры всей команды.

      1
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      Рейтинг: +63

      andrew1965 18 июля 2015, 12:23

      осторожный Бенитес. И правильно, не стоит рассыпаться в комплиментах своему игроку. Энрике тоже меську не слишком хвалит, а просто заставляет его делать, то что надо.

      1
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 18 июля 2015, 10:35

      зачем он так о Роналду? теперь ведь у глоров и крирoдpoчepoв начнется депрессия

      1
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      Рейтинг: +46

      Valerii 18 июля 2015, 09:00

      бенитес сказал что рон обычный игрок, хороший нап но ничем не выделяется среди других. А про Месси он говорил что тот лучший в мире.

      2
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 18 июля 2015, 08:35

      роналдо- чемнион мира по зазнайству...

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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 18 июля 2015, 08:29

      потому что лучший игрок мира это Месси...

      2
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:40

      Трудный выбор...

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      Рейтинг: +198

      Smithy 17 июля 2015, 20:02

      хорошо сказал, но всё равно у него ничего не получится в реале, к сожалению

      1
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      Рейтинг: +92

      Morata29 17 июля 2015, 17:22

      Очень объективно и сдержанно - без шаблонных фраз

      3
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