Бенитес: «Сложно сказать, является ли Роналду лучшим в мире»

В свое время я хотел прибрести Роналду, а потом я натерпелся от него, когда работал в "Ливерпуле".
Значит завидует и не любит.
В свое время я хотел прибрести Роналду для "Валенсии", когда он защищал цвета лиссабонского "Спортинга". Однако нам было сложно конкурировать с "Манчестер Юнайтед". И я натерпелся от него, когда работал в "Ливерпуле", так как Роналду играл на поле определяющую роль. А теперь это намного более опытный и зрелый футболист. Думаю, мы можем ограничиться тем, чтобы сказать, что он один из лучших игроков мира", - цитирует Бенитеса Marca.