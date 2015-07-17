«ПСЖ» отказался включать Кавани в сделку по Ди Марии и предложит за аргентинца 40 млн фунтов

Боюсь как бы это овно к баварскому берегу не прибило.
Боюсь как бы это овно к баварскому берегу не прибило.
Пусть остаётся...
Тогда пускай идут на х*й и Эванса прихватят
ДиМа МЮ ещё пригодится,удачи в новом сезоне!
Не нужен Ди Мария ПСЖ. Лучше давать чаще играть Лукасу.
Какие смешные глоры МЮ, то, что Дима поучаствовал в разгроме Парагвая, они его уже называют таскуном Аргентины на Копа Америка и по х.. им, что в других матчах он был дном.
Какие факты тебе нужны, ты турнир что ли не смотрел. В первом матче с Парагваем так вообще не понятно как его можно было оставить на поле и убрать того же Агуэро, вот который действительно и тащил Аргентину на Копе.
За сорокет можно продать, не впечатляет Дима в МЮ.
Снова МЮ разводят по полной. )
Купили за 60, а через сезон никто больше 40 не даёт. Впрочем это нормально, после того что за год сделали с Анхелем такой ценник это успех. Надо побыстрей избавляться пока цена не упала ниже плинтуса. )
Уругвайское бревно и даром МЮ не нужно, а за 40 лямов пэсэжэ может спокойно идти лесом на все 4 стороны