«ПСЖ» отказался включать Кавани в сделку по Ди Марии и предложит за аргентинца 40 млн фунтов

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани останется в клубе на будущий сезон.

Парижане отказались включать 28-летнего уругвайца в сделку по вингеру "Манчестер Юнайтед" Анхелю Ди Марии, сообщает источник. "ПСЖ" не собирается переплачивать за аргентинца и готов отдать за него не более 40 миллионов фунтов.

Напомним, год назад "МЮ" купил Ди Марию у "Реала" примерно за 60 миллионов.