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    «ПСЖ» отказался включать Кавани в сделку по Ди Марии и предложит за аргентинца 40 млн фунтов

    Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани останется в клубе на будущий сезон.
    Парижане отказались включать 28-летнего уругвайца в сделку по вингеру "Манчестер Юнайтед" Анхелю Ди Марии, сообщает источник. "ПСЖ" не собирается переплачивать за аргентинца и готов отдать за него не более 40 миллионов фунтов.
    Напомним, год назад "МЮ" купил Ди Марию у "Реала" примерно за 60 миллионов.
    Ранее стало известно, что игрок уже согласовал 5-летний контракт с парижанами.
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    Источник: Sports.ru

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    17.07.2015 10:40
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 17:03

      Боюсь как бы это овно к баварскому берегу не прибило.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:38

      Пусть остаётся...

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 17 июля 2015, 22:03

      Тогда пускай идут на х*й и Эванса прихватят

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 17 июля 2015, 18:55

      ДиМа МЮ ещё пригодится,удачи в новом сезоне!

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 17 июля 2015, 13:36

      Не нужен Ди Мария ПСЖ. Лучше давать чаще играть Лукасу.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 12:29

      Значит, ДиМа остаётся в МЮ

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      Рейтинг: +40

      DEIVID 2 17 июля 2015, 12:10

      Какие смешные глоры МЮ, то, что Дима поучаствовал в разгроме Парагвая, они его уже называют таскуном Аргентины на Копа Америка и по х.. им, что в других матчах он был дном.

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > DEIVID 2 17 июля 2015, 12:30

      все кто не согласны с твоим мнением т.е. "отсебячиной" ни основываясь не на фактах не на статистике, а на таких весомых аргументов как "был дном" по твоему все кто не согласны глоры? а ты есть объективный непредвзятый фанат да?

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      Рейтинг: +40

      DEIVID 2 > просто сашка 17 июля 2015, 13:25

      Какие факты тебе нужны, ты турнир что ли не смотрел. В первом матче с Парагваем так вообще не понятно как его можно было оставить на поле и убрать того же Агуэро, вот который действительно и тащил Аргентину на Копе.

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      Рейтинг: +215

      ROMA DROGBA 17 июля 2015, 11:52

      За сорокет можно продать, не впечатляет Дима в МЮ.

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 17 июля 2015, 11:52

      Снова МЮ разводят по полной. )
      Купили за 60, а через сезон никто больше 40 не даёт. Впрочем это нормально, после того что за год сделали с Анхелем такой ценник это успех. Надо побыстрей избавляться пока цена не упала ниже плинтуса. )

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      Рейтинг: +708

      Red_team 17 июля 2015, 11:42

      Уругвайское бревно и даром МЮ не нужно, а за 40 лямов пэсэжэ может спокойно идти лесом на все 4 стороны

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