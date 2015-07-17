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    Агент: «Кришито и Боккетти не намерены покидать свои клубы и возвращаться на родину»

    Итальянские футболисты Доменико Кришито, выступающий в санкт-петербургском "Зените", и Сальваторе Боккетти из московского "Спартака" не намерены покидать свои клубы и возвращаться на родину, заявил агент Андреа Д'Амико, чья компания представляет интересы обоих игроков.
    Кришито в минувшем сезоне провел за "Зенит" в общей сложности 40 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Боккетти в середине сезона-2014/15 был отдан в аренду на полгода итальянскому "Милану", за который провел 9 игр.
    "Кришито не вернется в Италию. Он выиграл чемпионат России с "Зенитом", будет выступать в Лиге чемпионов. В России ужесточили лимит на легионеров, но Доменико - один из основных игроков "Зенита", поэтому на данный момент нет никаких новостей, - цитирует Д'Амико источник. - Боккетти не вернется, потому что тренер Дмитрий Аленичев им доволен. Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю "Спартака".
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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 10:32
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 14:52

      Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю "Спартака".

      Во как!))

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 17 июля 2015, 23:35

      Вот те да. Это я насчет высказывания о Бокетти.

      0
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      Рейтинг: +14

      karlss0n 17 июля 2015, 17:44

      Бокетти-к Спалетти.
      Кришито- пускай Зениту вредит.Все хлеб.

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 17 июля 2015, 14:07

      Ну и сказал

      0
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 17 июля 2015, 13:52

      Боккетти не вернется, потому что тренер Дмитрий Аленичев им доволен. Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю "Спартака". - всем агентам агент.

      0
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      Рейтинг: +63

      Pleafant 17 июля 2015, 13:48

      Не знаю как Бокетти,но я бы Кришито отправил бы куда нибудь.После травмы он резко понизил качество игры и, главное,очень часто проигрывает борьбу на своём фланге.Зенит бы мог бы облегчить свою проблему с лимитом,а на фланге могут играть- Смольников,Ансалди,Ходжиниязов и Родич,он мне нравится больше всех,но им надо заниматься,тренировать,а Боаш не тренер а всего лишь-менеджер.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 17 июля 2015, 13:30

      Про всю историю Спартака - это сильно. Это агент, смотрю, в истории разбирается! Или переводчики постарались...

      1
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      Рейтинг: +202

      Chilahim 17 июля 2015, 13:09

      Так то оно так, но вот Кришито как раз может под гребеку лимита попасть...

      -1
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      Рейтинг: +533

      Levadia 17 июля 2015, 12:57

      Новость из воздуха взята.
      Агентишко решил своих клиентов попиарить.Боккетти если быть точнее,у Кришито и так всё в порядке.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 11:51

      ещё один шанс

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