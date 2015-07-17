Агент: «Кришито и Боккетти не намерены покидать свои клубы и возвращаться на родину»

Итальянские футболисты Доменико Кришито, выступающий в санкт-петербургском "Зените", и Сальваторе Боккетти из московского "Спартака" не намерены покидать свои клубы и возвращаться на родину, заявил агент Андреа Д'Амико, чья компания представляет интересы обоих игроков.

Кришито в минувшем сезоне провел за "Зенит" в общей сложности 40 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Боккетти в середине сезона-2014/15 был отдан в аренду на полгода итальянскому "Милану", за который провел 9 игр.



"Кришито не вернется в Италию. Он выиграл чемпионат России с "Зенитом", будет выступать в Лиге чемпионов. В России ужесточили лимит на легионеров, но Доменико - один из основных игроков "Зенита", поэтому на данный момент нет никаких новостей, - цитирует Д'Амико источник. - Боккетти не вернется, потому что тренер Дмитрий Аленичев им доволен. Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю "Спартака".