Агент: «Кришито и Боккетти не намерены покидать свои клубы и возвращаться на родину»

Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю "Спартака".
Во как!))
Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю "Спартака".
Во как!))
Вот те да. Это я насчет высказывания о Бокетти.
Бокетти-к Спалетти.
Кришито- пускай Зениту вредит.Все хлеб.
Ну и сказал
Боккетти не вернется, потому что тренер Дмитрий Аленичев им доволен. Это, пожалуй, один из лучших игроков за всю историю "Спартака". - всем агентам агент.
Не знаю как Бокетти,но я бы Кришито отправил бы куда нибудь.После травмы он резко понизил качество игры и, главное,очень часто проигрывает борьбу на своём фланге.Зенит бы мог бы облегчить свою проблему с лимитом,а на фланге могут играть- Смольников,Ансалди,Ходжиниязов и Родич,он мне нравится больше всех,но им надо заниматься,тренировать,а Боаш не тренер а всего лишь-менеджер.
Так то оно так, но вот Кришито как раз может под гребеку лимита попасть...
Новость из воздуха взята.
Агентишко решил своих клиентов попиарить.Боккетти если быть точнее,у Кришито и так всё в порядке.
ещё один шанс