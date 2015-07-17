«Сандерленд» объявил о трансфере игрока «Тоттенхэма» Кабуля

"Сандерленд" усилился экс-защитником сборной Франции по футболу Юнесом Кабулем, с 2010 года выступавшим за лондонский "Тоттенхэм", сообщается на официальном сайте "черных котов".



Защитник подписал с "Сандерлендом" четырехлетний контракт, сумма трансфера оценивается СМИ в 3 миллиона фунтов.



"Это очень опытный игрок, в котором мы нуждались. Он доказал это в матчах за "шпор", Кабуль принесет пользу команде", - сказал главный тренер "Сандерленда" Дик Адвокат.

В прошлом сезоне 29-летний Кабуль провел за "Тоттенхэм" 15 матчей во всех турнирах. "Сандерленд" в минувшем сезоне занял 16-е место в премьер-лиге.

