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    «Сандерленд» объявил о трансфере игрока «Тоттенхэма» Кабуля

    "Сандерленд" усилился экс-защитником сборной Франции по футболу Юнесом Кабулем, с 2010 года выступавшим за лондонский "Тоттенхэм", сообщается на официальном сайте "черных котов".
    Защитник подписал с "Сандерлендом" четырехлетний контракт, сумма трансфера оценивается СМИ в 3 миллиона фунтов.
    "Это очень опытный игрок, в котором мы нуждались. Он доказал это в матчах за "шпор", Кабуль принесет пользу команде", - сказал главный тренер "Сандерленда" Дик Адвокат.
    В прошлом сезоне 29-летний Кабуль провел за "Тоттенхэм" 15 матчей во всех турнирах. "Сандерленд" в минувшем сезоне занял 16-е место в премьер-лиге.
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    Источник: ФК «Сандерленд»

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    17.07.2015 10:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 17 июля 2015, 22:31

      Как по мне, то невелика потеря

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 17 июля 2015, 13:48

      Хороший игрок. Можно было бы и больше выручить за его трансфер в Сандерленд.

      0
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      Рейтинг: +10

      sparxx 17 июля 2015, 13:42

      В новом клубе Юнесу желаю успехов. У нас начинал сильно, потом сдулся. Никогда не забуду 2:3 на "EMPTYrates" и его гол на последних минутах....... Венгер тогда остался без мин. воды, а я без голоса )))

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 17 июля 2015, 11:11

      Для котов самое то
      А Юнес хоть играть будет

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 10:50

      Трансформация... Из "петуха" в "кота")

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      Рейтинг: +10

      sparxx > Sevastopol-www 17 июля 2015, 13:45

      Ну тебя же трансформировали и ни чО.....

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 17 июля 2015, 10:31

      легенда тотенхэма

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