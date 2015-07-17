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    ЦСКА ведет переговоры о трансфере Оланаре

    Нападающий китайского "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре близок к переходу в московский ЦСКА.
    По информации источника, армейцы уже отправили визу 21-летнему нигерийцу. В ближайшие дни Оланаре должен посетить российское посольство в Китае, чтобы получить разрешение на вылет в Москву.
    Ранее сообщалось, что ЦСКА увеличил предложение по форварду до 3,5 миллиона евро, однако "Гуанчжоу Фули" ответил отказом, потребовав 5 миллионов.
    В 13 матчах нынешнего чемпионата Китая Оланаре забил 6 голов.
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    Источник: Sports.ru

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    17.07.2015 10:19
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    Комментарии128
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:36

      Принят был в посольстве...

      0
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 17 июля 2015, 21:50

      Даешь Оланаре к началу Л/Ч!

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 17 июля 2015, 17:46

      Похоже ещё одна утятница появилась на пару к Зотову.

      1
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      Рейтинг: +335

      Поц 17 июля 2015, 17:42

      И нафига эта эбола в конюшне?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Real Madrid 25 17 июля 2015, 16:05

      аа

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      Ответить
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      Рейтинг: +67

      slavik166 17 июля 2015, 16:04

      Сбор сосенок продолжается.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 июля 2015, 15:39

      вот и белого коня купили!

      1
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      Рейтинг: +129

      DAD81 17 июля 2015, 15:18

      Раз по мячу ногой попадает, значит Спартаку будет отгружать. Сгодится. )))

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      Рейтинг: +210

      Мужик какой-то 17 июля 2015, 15:07

      Продадим его через несколько лет за 15-20 лямов Евро. К тому времени Гранат, Попов и какой-то новый негр из спартака закончат карьеру

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      Рейтинг: +16

      леша1106 17 июля 2015, 13:37

      ЦСКА ну позорище нашли кого купить

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