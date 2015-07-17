ЦСКА ведет переговоры о трансфере Оланаре

Нападающий китайского "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре близок к переходу в московский ЦСКА.

По информации источника, армейцы уже отправили визу 21-летнему нигерийцу. В ближайшие дни Оланаре должен посетить российское посольство в Китае, чтобы получить разрешение на вылет в Москву.

Ранее сообщалось, что ЦСКА увеличил предложение по форварду до 3,5 миллиона евро, однако "Гуанчжоу Фули" ответил отказом, потребовав 5 миллионов.