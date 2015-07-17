Мутко готов совмещать посты министра спорта и президента РФС до 2018 года

Министр спорта России Виталий Мутко, недавно выдвинувший свою кандидатуру на пост президента РФС, заявил, что готов работать одновременно на двух должностях до 2018 года. Пост президента РФС освободился после того, как Николай Толстых 31 мая был досрочно снят с должности решением конференции организации. Мутко уже возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009 года.

"С поста министра уйду тогда, когда смогу прийти к президенту страны и сказать, какие вещи сделал, какая построена система. Показать, что в этом виде спорта у нас вот столько школ в стольких-то регионах и вот так эта система работает. До 2018 года буду совмещать посты президента РФС и министра спорта, вы меня никуда не выгоните, если это не сделают президент или правительство", - приводит слова Мутко "Советский спорт". Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!