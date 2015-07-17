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    Мутко готов совмещать посты министра спорта и президента РФС до 2018 года

    Министр спорта России Виталий Мутко, недавно выдвинувший свою кандидатуру на пост президента РФС, заявил, что готов работать одновременно на двух должностях до 2018 года. Пост президента РФС освободился после того, как Николай Толстых 31 мая был досрочно снят с должности решением конференции организации. Мутко уже возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009 года.
    "С поста министра уйду тогда, когда смогу прийти к президенту страны и сказать, какие вещи сделал, какая построена система. Показать, что в этом виде спорта у нас вот столько школ в стольких-то регионах и вот так эта система работает. До 2018 года буду совмещать посты президента РФС и министра спорта, вы меня никуда не выгоните, если это не сделают президент или правительство", - приводит слова Мутко "Советский спорт".
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    Источник: «Советский спорт»

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    17.07.2015 10:07
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 14:42

      Тогда уж и сборную пусть тренирует).

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:33

      На двух стульях сидеть будет...

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      Рейтинг: +148

      Miha 17 июля 2015, 23:15

      Фраза "Вы меня ни куда не выгоните..." очередное доказательство в какой стране мы с вами живем. Накой вообще тогда мы называем себя демократическим государством и Накой вообще кто то ходит на футбол??

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 17 июля 2015, 22:40

      правильно

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 17 июля 2015, 18:01

      Думаю бог не позволит допустить этого головастика к развалу РФС. Ведь смогли же в хоккее уберечься от этого Мудка и у них всё путём и полные стадионы и бесплатные трансляции.

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 17 июля 2015, 16:53

      чудак принял круговую оборону от народа...))

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 июля 2015, 15:56

      МУДКО НА ВСЕ СТУЛЬЯ ШАПКИ РАЗЛОЖИЛ ВСЕ НИКАК НЕ НАЖРЕТСЯ?

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      Рейтинг: +35

      AmigoAlejandro 17 июля 2015, 14:44

      Может, не надо ему к футболу-то... А то я как учитель английского языка каждый раз содрогаюсь, вспоминая его речь на презентации заявки России на ЧМ-2018 со своим "фром май харт"! Лучше бы он воспользовался своим положением министра спорта да и посадил на это место толкового человека. (Правда, не уверен, что такие вообще есть. РФС с недавних пор только как кормушку и можно воспринимать)
      Но его "и никто меня не выгонит" звучит так же, как аршавинское "Это ваши проблемы" образца 2012 года: уж больно надменно звучит!

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      Рейтинг: +63

      Pleafant 17 июля 2015, 13:59

      Если бы ему разрешили,он бы с удовольствием взял бы на грудь ещё пару министерств,поскольку обладает электромотором в одном месте.

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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 17 июля 2015, 13:14

      мудко - это неизлечимый вирус нашего общества.
      Всякие там фурсенки, чубайсы, яровые и прочие зюгановы, вместе с этим прыщем - это балаболы высшей категории!..

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