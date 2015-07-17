Мутко готов совмещать посты министра спорта и президента РФС до 2018 года

Тогда уж и сборную пусть тренирует).
Тогда уж и сборную пусть тренирует).
На двух стульях сидеть будет...
Фраза "Вы меня ни куда не выгоните..." очередное доказательство в какой стране мы с вами живем. Накой вообще тогда мы называем себя демократическим государством и Накой вообще кто то ходит на футбол??
правильно
Думаю бог не позволит допустить этого головастика к развалу РФС. Ведь смогли же в хоккее уберечься от этого Мудка и у них всё путём и полные стадионы и бесплатные трансляции.
чудак принял круговую оборону от народа...))
МУДКО НА ВСЕ СТУЛЬЯ ШАПКИ РАЗЛОЖИЛ ВСЕ НИКАК НЕ НАЖРЕТСЯ?
Может, не надо ему к футболу-то... А то я как учитель английского языка каждый раз содрогаюсь, вспоминая его речь на презентации заявки России на ЧМ-2018 со своим "фром май харт"! Лучше бы он воспользовался своим положением министра спорта да и посадил на это место толкового человека. (Правда, не уверен, что такие вообще есть. РФС с недавних пор только как кормушку и можно воспринимать)
Но его "и никто меня не выгонит" звучит так же, как аршавинское "Это ваши проблемы" образца 2012 года: уж больно надменно звучит!
Если бы ему разрешили,он бы с удовольствием взял бы на грудь ещё пару министерств,поскольку обладает электромотором в одном месте.
мудко - это неизлечимый вирус нашего общества.
Всякие там фурсенки, чубайсы, яровые и прочие зюгановы, вместе с этим прыщем - это балаболы высшей категории!..