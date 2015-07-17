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    Скончался экс-футболист сборной Уругвая Гиджа, забивший решающий гол в финале ЧМ-1950

    Бывший футболист сборных Уругвая и Италии Альсидес Эдгардо Гиджа, забивший за уругвайскую команду решающий гол в знаменитом финале чемпионата мира 1950 года, скончался в возрасте 88 лет.
    По данным местных СМИ, причиной смерти Гиджи стал сердечный приступ.
    Гиджа стал автором второго гола в ворота сборной Бразилии в финале мундиаля-1950, который прошел на легендарной "Маракане" ровно 65 лет назад и завершился победой уругвайцев со счетом 2:1. Гиджа отправил мяч в ворота бразильцев на 79-й минуте в матче, который стал одним из главных разочарований в истории бразильского футбола.
    Гиджа, выступавший за уругвайские клубы "Пеньяроль" и "Данубио", в Европе защищал цвета "Ромы" и "Милана".
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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 10:04
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 16:08

      R.I.P

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      УКРАИНСКИЙ ПАТРИОТ 17 июля 2015, 16:06

      RIP

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      FuRKaSH 17 июля 2015, 15:02

      жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 17 июля 2015, 13:56

      Светлая память Альсидес Гиджа.

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 17 июля 2015, 13:55

      Светлая память Альсидес Гиджа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК 17 июля 2015, 12:31

      Молодец, много прожил. а кто-то в 50 умирает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +106

      vitya valdes > Российский болельщеК 17 июля 2015, 12:35

      а многие и до 50-ти не доживают...

      0
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      Рейтинг: +39

      stromshik 17 июля 2015, 12:31

      А еще совсем недавно участвовал в жеребьевке ЧМ-2014.

      0
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      Рейтинг: +71

      Ден61 17 июля 2015, 11:50

      Жаль.

      0
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      Рейтинг: +1775

      piercman 17 июля 2015, 11:47

      никто его не знает — но слёзы льют!
      зы: лучше бы комменты отлючили.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 17 июля 2015, 11:44

      царство ему небесное и светлая память, скорбим!

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