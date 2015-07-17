Шубин: «Карпина считаю одним из разрушителей «Спартака»

Да), Дзюба это аргумент).
Да), Дзюба это аргумент).
Нашли крайнего
Как Карпин убирал Шубина не знаю, а вот как Карпин убирал Эмери знают все!
у каждого свое
больше эмоций и личная неприязнь
а я верю Шубину!
Спартак начал гробить червяк еще.А Шубин,обычный обиженный,не пришедшийся ко двору человек.Не могу сказать,какой он специалист,но вот подобные выкрики начинаются лишь тогда,когда объект ненависти отходит от дел.Как поступал с Дзюбой?А как поступает сейчас господин Шубин?Так же,как поступил Дзюба,после ухода Карпина.
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Вопрос: Кого Шубин тренировал в качестве главного тренера и каких достиг успехов? Тренировал с Бесковым! Так в толпе всегда хорошо,есть на кого спихнуть неудачи. Карпин как тренер Бла-бла-бла? Так он без работы не сидит, да и в Спартаке всегда был в еврокубковой зоне! А кто сейчас Шубин и где?