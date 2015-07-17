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    Шубин: «Карпина считаю одним из разрушителей «Спартака»

    Бывший руководитель школы "Спартака" Петр Шубин вспомнил, как покидал любимый клуб по решению Валерия Карпина, который в 2008 году занимал пост генерального директора красно-белых:
    "Я был старшим тренером и директором. Пришел Карпин. Мы не были знакомы. Вызвал через неделю: "Петр Евгеньевич, претензий нет, но хочу на эту должность своего человека". Я встал, пожал руку и откланялся. Другую должность не предложил. Самое обидное, убрал из школы классных тренеров: Леонова, Буренкова, Королева…
    Почему так случилось - хоть убейте, не пойму! Карпина считаю одним из разрушителей "Спартака". Как тренер – вы меня извините. Бла-бла-бла, и все. Угробил кучу денег. Сколько нелепых замен, всяких высказываний… Видел, как тасуется состав. Я четыре года отработал с Бесковым, поэтому для меня такое дико. А что Карпин делал с молодежью? Как поступал с Дзюбой? А играл черт-те кто», - цитирует Шубина "Спорт-экспресс".
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2015 09:58
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    Комментарии107
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 14:29

      Да), Дзюба это аргумент).

      0
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      Рейтинг: +29

      cvanza 17 июля 2015, 18:39

      Нашли крайнего

      0
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      Рейтинг: +146

      cska1948 17 июля 2015, 17:40

      Как Карпин убирал Шубина не знаю, а вот как Карпин убирал Эмери знают все!

      0
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 17 июля 2015, 17:06

      у каждого свое

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 17 июля 2015, 16:29

      больше эмоций и личная неприязнь

      2
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      Рейтинг: +712

      RIR68 17 июля 2015, 15:20

      а я верю Шубину!

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 17 июля 2015, 15:13

      Не совсем умное интервью.
      Спартак и до Карпина гробили кому не лень.Вообще всё началось с резкой смены курса в команде когда ушли Романцева.После этого всё и началось.Каждый пытался на клубе заработать, а не наоборот.Отсюда и результаты.

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      Рейтинг: +118

      Evgen44 17 июля 2015, 14:59

      Спартак начал гробить червяк еще.А Шубин,обычный обиженный,не пришедшийся ко двору человек.Не могу сказать,какой он специалист,но вот подобные выкрики начинаются лишь тогда,когда объект ненависти отходит от дел.Как поступал с Дзюбой?А как поступает сейчас господин Шубин?Так же,как поступил Дзюба,после ухода Карпина.

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      Рейтинг: +34

      Блуждающий 17 июля 2015, 14:59

      Если уж перепечатываете статью, то перепечатывайте целиком, а не 1/20-ю часть

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 июля 2015, 14:35

      Вопрос: Кого Шубин тренировал в качестве главного тренера и каких достиг успехов? Тренировал с Бесковым! Так в толпе всегда хорошо,есть на кого спихнуть неудачи. Карпин как тренер Бла-бла-бла? Так он без работы не сидит, да и в Спартаке всегда был в еврокубковой зоне! А кто сейчас Шубин и где?

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