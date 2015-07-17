Шубин: «Карпина считаю одним из разрушителей «Спартака»

Бывший руководитель школы "Спартака" Петр Шубин вспомнил, как покидал любимый клуб по решению Валерия Карпина, который в 2008 году занимал пост генерального директора красно-белых:

"Я был старшим тренером и директором. Пришел Карпин. Мы не были знакомы. Вызвал через неделю: "Петр Евгеньевич, претензий нет, но хочу на эту должность своего человека". Я встал, пожал руку и откланялся. Другую должность не предложил. Самое обидное, убрал из школы классных тренеров: Леонова, Буренкова, Королева…

Почему так случилось - хоть убейте, не пойму! Карпина считаю одним из разрушителей "Спартака". Как тренер – вы меня извините. Бла-бла-бла, и все. Угробил кучу денег. Сколько нелепых замен, всяких высказываний… Видел, как тасуется состав. Я четыре года отработал с Бесковым, поэтому для меня такое дико. А что Карпин делал с молодежью? Как поступал с Дзюбой? А играл черт-те кто», - цитирует Шубина "Спорт-экспресс".

