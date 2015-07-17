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    Мутко: «Юношеская сборная России на ЧЕ показала потенциал российской школы»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал победу юношеской сборной России в полуфинале юношеского Чемпионата Европы над командой Греции (4:0):
    "После четвертьфинала (Дмитрию) Хомухе написал, мол, вы помогли нам уже решить один вопрос с лимитом на легионеров, выйдите в финал - вы поможете нам решить еще один вопрос, не буду говорить какой. Но на самом деле я очень рад за них! Я сегодня занимался некоторое время тем, чтобы получить права трансляции на "Россию 2", очень рад, что посмотрели миллионы этот матч. Зрело, спокойно, выдержанно, обученно. Это говорит о том, что у нас потенциал у российской школы хороший", - сказал Мутко.
    "А вот дальше у этих ребятишек не было никакого шанса попасть и закрепиться, получить игровую практику в премьер-лиге. Потому что они замещались долгие годы легионерами более высокого уровня, к сожалению. Конкурировать с этим было невозможно. Сейчас - получится", - подчеркнул министр.
    Мутко отметил, что некоторые из этих игроков имеют реальный шанс попасть на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года.
    "Эти ребята через два-три года, некоторые из них, попадут в основную сборную, они могут выступать на чемпионате мира в России. Поэтому я за них очень рад, молодцы. Они не мучились, они играли в футбол! Комбинации, передачи - вот футбол! Даже если бы они сыграли не так удачно, они показывали футбол, а не мучились, это главное. Так что поздравляем их! Надеемся на финал", - отметил Мутко.
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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 09:46
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 17 июля 2015, 16:49

      мудко готовит наградные листы, начал с себя...))

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 17 июля 2015, 13:42

      Мутко наверное успех молодежки приплюсует себе!...

      0
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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК 17 июля 2015, 12:34

      а капеллам яйца мешают.

      0
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 17 июля 2015, 11:36

      И что дальше? Позвонишь Слуцкому и попросишь Чернова ставить вместо Березуцкого или Игнашевича?
      А Боашу скажешь, что играть должен не Дзюба а Шейдаев? Аленичеву укажешь, что в раму надо Митрюшкина поставить?
      Смешной у нас министр спорта.

      1
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Sem25 17 июля 2015, 14:00

      Позвонит и скажет Халка выгнать из Зенита Боушу или лимит ещё ужесточит.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 11:23

      потенциал отличный...дальше возьмутся за дело дяденьки, отвечающие за взрослый футбол...результат предсказуем!

      1
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      Рейтинг: +23

      VadimR 17 июля 2015, 11:17

      Как наши чинуши любят подмазываться к успехам не зависящим от них! Хомуха, Колыванов, Оленичев, вот кто из игравших на высоком уровне игроков в прошлом реально болеет за отечественный футбол и выводит мальчишек на общеевропейский уровень! Если бы господин Мутко реально озаботился положением дел в подготовке молодых футболистов, корректировал работу футбольных школ, пресекал бы блат, на каждую позицию достойных ребят было бы как в хоккее! А так, постсоветский синдром гордости за результаты по независящим от руководства обстоятельствам! Еще раз спасибо реально патриотам, таким как Хомуха, вот какие люди в будущем и должны сидеть в руководстве!

      1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 17 июля 2015, 11:13

      примазался.

      0
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      Рейтинг: +83

      frank555 17 июля 2015, 11:07

      Похоже Мутко похоронит в этих ребятах профессиональных футболистов, спокойно бы дозревали в первой лиге, а так получат опять огромные деньги и зазвездятся забыв о футболе

      -1
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      Рейтинг: +86

      DRDR_SaSa 17 июля 2015, 11:01

      Я думаю все согласятся со мной, что Виталик заслужил почётный орден и премию за успехи молодых.

      3
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      Рейтинг: +414

      Tajfun > DRDR_SaSa 17 июля 2015, 11:07

      А-ля Бренжнев)

      0
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      Рейтинг: +114

      denmig 17 июля 2015, 10:54

      как вдруг победа - так сразу мутоко прилетает! как контракт с капелой - так он здесь ни при чем!

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