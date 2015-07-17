Мутко: «Юношеская сборная России на ЧЕ показала потенциал российской школы»

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал победу юношеской сборной России в полуфинале юношеского Чемпионата Европы над командой Греции (4:0):

"После четвертьфинала (Дмитрию) Хомухе написал, мол, вы помогли нам уже решить один вопрос с лимитом на легионеров, выйдите в финал - вы поможете нам решить еще один вопрос, не буду говорить какой. Но на самом деле я очень рад за них! Я сегодня занимался некоторое время тем, чтобы получить права трансляции на "Россию 2", очень рад, что посмотрели миллионы этот матч. Зрело, спокойно, выдержанно, обученно. Это говорит о том, что у нас потенциал у российской школы хороший", - сказал Мутко.

"А вот дальше у этих ребятишек не было никакого шанса попасть и закрепиться, получить игровую практику в премьер-лиге. Потому что они замещались долгие годы легионерами более высокого уровня, к сожалению. Конкурировать с этим было невозможно. Сейчас - получится", - подчеркнул министр.



Мутко отметил, что некоторые из этих игроков имеют реальный шанс попасть на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года.