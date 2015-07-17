Мутко: «Юношеская сборная России на ЧЕ показала потенциал российской школы»

мудко готовит наградные листы, начал с себя...))
мудко готовит наградные листы, начал с себя...))
а капеллам яйца мешают.
И что дальше? Позвонишь Слуцкому и попросишь Чернова ставить вместо Березуцкого или Игнашевича?
А Боашу скажешь, что играть должен не Дзюба а Шейдаев? Аленичеву укажешь, что в раму надо Митрюшкина поставить?
Смешной у нас министр спорта.
потенциал отличный...дальше возьмутся за дело дяденьки, отвечающие за взрослый футбол...результат предсказуем!
Как наши чинуши любят подмазываться к успехам не зависящим от них! Хомуха, Колыванов, Оленичев, вот кто из игравших на высоком уровне игроков в прошлом реально болеет за отечественный футбол и выводит мальчишек на общеевропейский уровень! Если бы господин Мутко реально озаботился положением дел в подготовке молодых футболистов, корректировал работу футбольных школ, пресекал бы блат, на каждую позицию достойных ребят было бы как в хоккее! А так, постсоветский синдром гордости за результаты по независящим от руководства обстоятельствам! Еще раз спасибо реально патриотам, таким как Хомуха, вот какие люди в будущем и должны сидеть в руководстве!
примазался.
Похоже Мутко похоронит в этих ребятах профессиональных футболистов, спокойно бы дозревали в первой лиге, а так получат опять огромные деньги и зазвездятся забыв о футболе
как вдруг победа - так сразу мутоко прилетает! как контракт с капелой - так он здесь ни при чем!