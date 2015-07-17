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    Хомуха: «Главная цель - подготовить хотя бы несколько ребят для ЧМ-2018»

    Главный тренер юниорской сборной России Дмитрий Хомуха после полуфинала Евро-2015 (U-19) против Греции (4:0) рассказал о том, какую преследует цель:

    "Соперник играл от обороны и отрядил в защиту пять человек. В связи с этим мы столкнулись с серьезными сложностями. При этом мы создавали моменты – оставалось только их реализовать. Никакого особого настроя на игру не было: есть реальный шанс оказаться в финале, и мы должны были за него зацепиться.

    Мы работаем с юношами для того, чтобы национальная сборная играла лучше. Главная цель - подготовить хотя бы несколько ребят для участия в чемпионате мира 2018 года", – сказал тренер.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2015 09:41
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 18 июля 2015, 13:24

      Старайся Дима, не хочется осрамиться дома.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 17 июля 2015, 15:16

      Чернов и Головин уже в основной сборной!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 17 июля 2015, 14:47

      Правильные слова теперь надо подкрепить делом!

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 июля 2015, 12:40

      Уже молодец,желаю ему и его ребятам дальнейших успехов,независимо от финальной игры!

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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga 17 июля 2015, 12:21

      главное, чтобы эти парни через 5 и через 10 лет играли на поле с таким же желанием как сейчас, по ходу этого турнира..

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      Рейтинг: +392

      juventus186 17 июля 2015, 12:00

      А вот интересно, имей Капелло этих ребят сейчас у себя в обойме, может , и увольнять бы не пришлось!

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      Рейтинг: +392

      juventus186 17 июля 2015, 11:54

      Правильно! И у Вас, Дмитрий, это получается!
      Может Вам надо в тренерский штаб сборной , которая номинально главная, НОМИНАЛЬНО!!!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 11:17

      правильный тренер

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 17 июля 2015, 11:13

      Дмитрий понимает истинную цель молодёжных команд? Он самая светлая голова нашей современности! И я на полном серьёзе, а то все эти цели выигрывать молодёжные турниры - чушь! Все нормальные страны ставят главной целью воспитание игроков для главной сборной, а выиграют турнир? Хорошо. Но лучше проиграть все турниры но дать основной сборной несколько талантов, чем с трофеями, но без будущего главной сборной. Хомуха в теме, молодец!

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      Рейтинг: +712

      RIR68 17 июля 2015, 11:10

      а ребята по привычке рассчитывают на крупные контракты.

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